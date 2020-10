Le conseil communal a approuvé, lundi, la construction du lotissement «Guddebierg». Un projet comprenant 99 maisons unifamiliales et 311 logements collectifs. Au moins 10% étant réservés pour du logement à coût modéré.

410 nouvelles habitations attendues à Cessange

En termes de population, Luxembourg grossit. Dernier chiffre en date : 122.000 habitants recensés. Mais la capitale s'élargit aussi, en matière de surface occupée. Outre les projets à grande échelle (type Kirchberg ou Cloche d'Or), le quartier de Cessange est aussi amené à changer de visage dans les années à venir. Une raison à cela : du foncier y reste disponible pour de la construction. D'ailleurs, lundi, les élus de la capitale ont donné leur accord à la construction d'un nouveau quartier baptisé «Guddebierg».

L'opération n'a rien de nouveau puisqu'évoquée depuis plusieurs années. Mais, la présence d'une mare et d'un biotope atypique ont quelque peu retardé la venue des engins de chantiers. Une procédure de plus pour ce projet, privé, dont les plans ont été confiés au bureau Arco-Architecture Company. Désormais, c'est signé : le terrain de 10 hectares délimité par un ruisseau, la voie ferrée, la rue de Cessange et les bâtiments de la société Karp-Kneip va pouvoir être aménagé.



Sur le site, il s'agira d'ériger non seulement des immeubles pouvant accueillir de l'ordre de 311 logements collectifs, mais également 99 maisons unifamiliales. Pour ces dernières toutefois, une contrainte devra être levée avant toute édification. En effet, le plan actuel prévoit qu'une partie de ces maisons sortent de terre sur une zone marquée comme zone à risque. En effet, la proximité du site avec les dépôts pétroliers d'EG Retail (Texaco) implique le classement de ladite parcelle en zone Seveso. Il faudra donc déclasser ce terrain avant qu'une implantation puisse être possible.

Veiller au logement social Lundi, à l'heure de voter le lancement du nouveau quartier Guddebierg, la principale interrogation soulevée par les conseillers communaux portait sur le nombre de logements sociaux prévus. Bien trop peu, aux yeux notamment de l'élue Déi Lénk, Ana Correia da Veiga. «Bien que nous nous félicitions des efforts déployés pour protéger l'environnement dans ce projet de construction, nous nous demandons si les 10% de logements sociaux prévus sont toujours d'actualité.» Le conseiller François Benoy (Déi Gréng) a, lui, demandé à ce que la Ville organise un groupe de discussion sur le développement du quartier afin d'élaborer un plan directeur sur ce secteur.

Outre les constructions, un parc urbain sera aménagé au cœur des dix hectares du projet. De quoi apporter une attractivité supplémentaire du côté de Cessange. A l'avenir, le quartier sera desservi par le contournement routier à venir de la capitale, lui assurant une accessibilité facilitée. Entre centre-ville, Merl, Gasperich et Cloche d'Or : le secteur est en pleine mue depuis quelques années. Le principal projet immobilier en cours étant l'initiative «Rue Verte». Celui-ci prévoit la construction de 16 immeubles collectifs. Soit plus de 180 logements et 15 maisons unifamiliales.



