Sponsor principal de l'Oeuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte depuis bientôt 75 ans, l'établissement public des jeux revoit actuellement sa stratégie pour lutter contre le phénomène des machines illégales.

400 millions d'euros de la Loterie pour la bonne cause

75 ans après la Seconde Guerre mondiale, la bataille des chiffres fait toujours rage. Les 400 millions d'euros versés à l' Oeuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte depuis sa fondation, selon Léon Losch, directeur de la Loterie nationale, seraient à «prendre avec des pincettes». C'est Pierre Bley en personne, actuel président de l'organisation caritative, qui invite à la prudence. Difficile en effet de convertir précisément les sommes de l'après-guerre en euros.

Alors que le budget est flou, les actions entreprises, elles, ne le sont pas. L'œuvre a soutenu financièrement de nombreux projets, associations, organisations, fondations, artistes, mais aussi environ 10.000 victimes de la guerre mondiale au Grand-Duché. Aujourd'hui, elle finance également des initiatives soutenant l'intégration des réfugiés.

Événements prévus en 2020 23 janvier : Grand anniversaire au European Convention Center Luxembourg (ECCL).

Grand anniversaire au European Convention Center Luxembourg (ECCL). 19 mars au 25 juillet : Exposition historique sur les 75 ans de l'œuvre dans les archives nationales de la capitale.

Exposition historique sur les 75 ans de l'œuvre dans les archives nationales de la capitale. 20 mars au 3 mai : Exposition photographique dans le cadre du projet «mateneen» sur la vie des réfugiés au Luxembourg, dans le Ratskeller du Cercle Cité.

Exposition photographique dans le cadre du projet «mateneen» sur la vie des réfugiés au Luxembourg, dans le Ratskeller du Cercle Cité. 2 au 11 juin : Pendant une semaine, les associations soutenues par l'Oeuvre seront présentées.

Pendant une semaine, les associations soutenues par l'Oeuvre seront présentées. 13 juin : Fête de l'Œuvre et des associations d'entraide.

Fête de l'Œuvre et des associations d'entraide. 24 septembre : «Knowledge Café» avec cinq tables rondes.

«Knowledge Café» avec cinq tables rondes. 25 novembre : Echange participatif sur le nouveau champ d'action «Mémoire».

Si l'argent coule à flots pour les bonnes causes, c'est aussi grâce aux mises des joueurs luxembourgeois. Créée en en juillet 1945 par l'Œuvre, la Loterie nationale reverse une partie de ses bénéfices à la fondation et représente ainsi «la majeure partie de son budget», comme le rappelle Pierre Bley. A titre d'exemple, en 2018, l'établissement national des jeux a dégagé 25 millions d'euros de bénéfices.

Pour pérenniser cette manne, la Loterie entend faire de la résistance. Notamment contre les plus de 2.000 machines à sous illégales qui fleurissent dans les cafés et bars luxembourgeois, comme Léon Losch l'a souligné lors de la présentation du dernier rapport annuel.

La tactique ? Mettre en circulation ses propres machines à sous, «légales et sûres pour le client», pendant une phase de test d'un an. Actuellement, «des machines sont installées dans six restaurants. L'année prochaine, il devrait y avoir une vingtaine de cafés ou de bars équipés, soit une quarantaine de machines en tout», explique Léon Losch.