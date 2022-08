Jusqu'à présent, l'extension du réseau s'est surtout concentrée sur la ville de Luxembourg et dans le sud.

400 antennes 5G autorisées à ce jour depuis 2020

Uwe HENTSCHEL

Le déploiement de l'infrastructure 5G au Luxembourg a commencé il y a deux ans. Depuis lors, 391 sites ont été approuvés pour les antennes nécessaires. C'est ce qui ressort d'une réponse du ministère des Communications à une question du groupe ADR.



Selon ce document, l'extension du réseau après l'attribution des bandes de 700 mégahertz et de 3,6 gigahertz a eu lieu jusqu'à présent principalement dans la ville de Luxembourg, dans les environs immédiats et dans le sud du pays. Il n'est pas possible pour l'instant de déterminer quelle est la couverture totale, étant donné que les antennes sont encore en construction sur certains sites, fait savoir le ministère.

En ce qui concerne l'extension des fréquences 5G à une bande de 26 gigahertz , également discutée par le passé, le ministère annonce qu'il n'y a actuellement aucune activité à ce sujet.

La bande des 26 gigahertz permet des communications à haut débit, des temps de latence très courts et la connectivité simultanée de très nombreux terminaux. Toutefois, jusqu'à présent, les effets sur la santé des champs électromagnétiques générés par les ondes millimétriques utilisées dans ce cadre n'ont pas encore été suffisamment étudiés.

