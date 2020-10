Paulette Lenert a parlé ce mardi devant les députés d'«une situation diffuse» à l'évocation du rebond actuel de l'épidémie de covid. La ministre de la Santé a aussi déclaré «ne pas avoir connaissance de grands clusters» au Luxembourg.

40% des cas positifs d'origine «non attribuable»

Alors que le gouvernement a pris le parti samedi de ne pas adopter de nouvelles mesures restrictives face au rebond de la pandémie, Paulette Lenert (LSAP), la ministre de la Santé a expliqué ce mardi à la Chambre que cette «recrudescence des cas était attendue pour l'automne». Car, vu que les gens sortent moins, «le risque de transmission dû à la proximité physique est donc plus important». S'exprimant sur les façons dont les gens contractent le virus, la ministre socialiste parle d'«une situation de contamination diffuse». Elle rappelle que l'origine de «40% des cas d'infection n'est pas attribuable», relate le site de la Chambre.

Interrogée par les députés de la commission de la Santé, Paulette Lenert a affirmé «ne pas avoir connaissance, ni d'un super-contaminateur qui aurait massivement transmis le virus, ni de grands clusters» au pays. Ce, même si deux maisons de retraite ont bien connu une série de cas, mais ceux-ci seraient désormais sous contrôle. C'est pour elle le moment idéal pour «renforcer fortement la sensibilisation» aux mesures en vigueur.

Le Luxembourg avance à contre-courant Si de nouvelles mesures restrictives ont été mises en place en Allemagne, en Belgique ou en France, le gouvernement fait le choix de ne pas imposer de nouvelles règles à la population. Mais émet tout de même une série de «recommandations».

La ministre de la Santé a par ailleurs écarté l'idée de permettre aux personnes munies d'une ordonnance médicale pour un test de pouvoir se rendre dans un espace dédié au «large scale testing». Selon elle, un tel mélange «perturberait leur organisation» en «allongeant les temps d'attente». Concernant le respect des mesures de quarantaine, Paulette Lenert clame qu'«à ce stade, des contrôles de police sont hors de question». Un tel effet dissuasif n'est selon elle «pas nécessaire», vu que «la plupart des gens respectent parfaitement leur mise en quarantaine».

Il a aussi été question ce mardi en commission de la Santé de l'adaptation de la nouvelle loi Covid à la situation actuelle, notamment avec l'introduction de règles supplémentaires à respecter lors des rassemblements qui réunissent entre dix et 100 personnes et pour ceux qui réunissent plus de 100 personnes. La discussion a porté sur la notion de rassemblement «organisé» et sur la transformation du concept de lieu accueillant plus de 100 personnes en lieu «susceptible» d'accueillir plus de 100 personnes. Une proposition que Paulette Lenert a accueillie «positivement», d'après le site de la Chambre.

