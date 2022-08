En raison des très chaudes températures vouées à se répéter dans le futur, le gouvernement planche sur des adaptations de son plan canicule destiné aux personnes les plus vulnérables.

Vagues de chaleur

4.834 personnes enregistrées dans le plan canicule

Cela n'aura échappé à personne, il aura fait extrêmement chaud cet été, occasionnant des restrictions temporaires de l'usage de l'eau, des débits des rivières critiques, mais aussi d'importants feux de végétation. Ces vagues de chaleur successives ont occasionné une sécheresse particulièrement critique, mais qui risque de n'être qu'un préambule au regard du dérèglement climatique qui tend à se poursuivre au cours des prochaines années.



Outre ces catastrophes naturelles et écologiques, les personnes les plus vulnérables ont également été touchées par cette chaleur. C'est là qu'entre en jeu le plan canicule. Rappelons que celui-ci a vu le jour en 2003, suite à une intense vague de chaleur survenue en Europe centrale. Cette initiative, on la doit au ministère de la Santé, en coopération avec la Croix-Rouge et le Copas, l'association des prestataires d'aide et de soins, des visites à domicile.

Un service pour les 75 ans et plus

Concrètement, les personnes âgées de 75 ans et plus peuvent s'inscrire afin de bénéficier de visites à domicile. Celles-ci sont effectuées auprès de personnes dans le besoin en cas de canicule, en particulier celles qui vivent seules ou avec une personne à mobilité réduite, avec peu d'autonomie, peu de contacts et aucune aide sociale. Une initiative ô combien utile au regard des résultats de cette étude berlinoise qui indique qu'il existe une relation étroite entre le nombre de nuits dites «tropicales» et une hausse de la mortalité.

Car en effet, si le ministère de la Santé a, depuis le début de l'été, rappelé à de nombreuses reprises les bons gestes à adopter en cas de forte chaleur, les seniors les plus isolés ont parfois tendance à s'exposer davantage à des risques de déshydratation. Pour le député Marc Hansen (déi Gréng), à terme, ce constat risque de poser un défi à long terme pour la santé publique.

Ce dernier a interrogé la ministre de la Santé à propos des bénéficiaires actuels du plan canicule. Cette dernière a indiqué que depuis 2006, 4.834 personnes au total ont été enregistrées pour profiter de ces visites de surveillance. «Les personnes qui remplissent les critères d'éligibilité sont informées par courrier. Les réseaux d'aide et de soins peuvent aussi déclarer des personnes qu’ils jugent être à risque en cas de période caniculaire. La plupart des communes informent la population via leurs bulletins officiels des possibilités d'inscription et sensibilisent les habitants de venir en aide aux personnes qui en auraient besoin. Par ailleurs, les communes peuvent aider leurs résidents à s'inscrire», a rappelé Paulette Lenert (LSAP) dans sa réponse parlementaire.

Une ligne téléphonique peu sollicitée

S'ils sont donc plusieurs milliers à avoir pu bénéficier de ces visites, ils sont en revanche bien moins à avoir sollicité le numéro d'appel mis en place au sein de la direction de la Santé. Celui-ci permet aux personnes intéressées d'en savoir plus sur les démarches d’inscription, sur les personnes concernées par le plan et permet également de connaître des conseils en cas de grande chaleur. Malheureusement, le niveau de sollicitation de ce numéro d'appel (le 2755, NDLR) est relativement faible, avec en moyenne une douzaine d’appels par semaine.

Comme indiqué ci-dessus, ces épisodes caniculaires étant amenés à se répéter, le plan canicule est également amené à évoluer. C'est ainsi que Paulette Lenert a levé le voile sur les futures adaptations de celui-ci. «Une analyse de l'année écoulée du plan canicule se fait annuellement en concertation entre la direction de la Santé, la COPAS et la Croix-Rouge luxembourgeoise», précise-t-elle.

Concrètement, dans un futur proche, la surveillance des différents indicateurs météo et critères liés à l'environnement seront digitalisés, tout comme les visites des personnes aux urgences ou dans les maisons médicales. «Il faudra aussi assurer le soutien des offices sociaux des communes pour identifier les personnes inscrites sur les listes et assurer ainsi un meilleur suivi. Je pense également à l’élaboration de nouveau matériel informatique et de distribution au grand public», a détaillé la ministre.

Le député Marc Hansen a également cherché à savoir si une surmortalité en raison de la chaleur avait été constatée au Grand-Duché. Difficile à dire, selon la ministre. Si une surmortalité a bel et bien été constatée en août 2020 au Luxembourg chez les personnes âgées de 85 ans et plus, il est difficile d'affirmer si la cause de ces décès est bien la météo ou un certain covid-19. Toutefois, notons qu'au cours de l’année 2021, le service épidémiologie et statistique de la direction de la Santé a, en collaboration avec Sciensano, adapté sa méthodologie afin de pouvoir mieux refléter les défis majeurs que représentent ces canicules.

