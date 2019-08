Les frais de consultations et d'actes médicaux dispensés à l'étranger représentent 17,9% du total des dépenses pour soins de santé de la CNS.

39 millions d'euros de soins à l'étranger remboursés

(PJ) En 2018, la Caisse nationale de santé (CNS) aura remboursé à ses affilés pour près de 39 millions d'euros en lien avec des frais médicaux dépensés à l'étranger. Si la majeure partie de la note concerne des soins nécessitant une autorisation préalable (36 millions d'euros), près de trois autres millions d'euros concernent des consultations et d'actes ambulatoires à l'étranger qui n'ont pas besoin d'autorisation préalable.

Le ministre de la Sécurité sociale Romain Schneider (LSAP) a dévoilé ce chiffre, ce mardi, en réponse à une question parlementaire. Il a d'ailleurs profité de ce courrier adressé au député Mars Di Bartolomeo (LSAP) pour rappeler l'ensemble des traitements ambulatoires permettant pareille prise en charge.

Au bénéfice des non-résidents

Il s'agit des soins en policlinique et urgence, laboratoire d'analyses, imagerie médicale, kinésithérapie, hémodialyse, IRM, radiothérapie, salle opératoire, chimiothérapie, médecine nucléaire, ergothérapie, PET-Scan, lithotritie, caisson d'oxygénothérapie, fécondation in vitro, salle d'accouchement, forfait pour traitement ambulatoire dans un centre de rééducation, curiethérapie et endoscopie.

Le ministre de la Sécurité sociale remarque que la plus grande proportion des dépenses pour soins délivrés à l'étranger concernent les assurés non-résidents de l'assurance maladie-maternité du Luxembourg. Essentiellement des salariés frontaliers donc.

Pas de quoi toutefois affecter les comptes de la CNS. En 2018, la trésorerie de l'assurance maladie-maternité affichait 3 milliards d'euros de recettes, pour 2,8 milliards de dépenses.