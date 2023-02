À en croire les dernières données d'Eurostat, le Luxembourg est un pays avec une jeune population. Faut-il y voir un effet de la récente croissance démographique hallucinante?

39,7 ans, l'âge moyen d'un résident luxembourgeois

Simon MARTIN À en croire les dernières données d'Eurostat, le Luxembourg est un pays avec une jeune population. Faut-il y voir un effet de la récente croissance démographique hallucinante?

C'était sans aucun doute la donnée la plus impressionnante du dernier recensement de la population luxembourgeoise. On y apprenait que celle-ci avait augmenté de 25,7% par rapport à 2011, soit une augmentation de 131.588 personnes, pour une population totale désormais établie à 643.941 personnes. En 10 ans, la population a augmenté 15 fois plus rapidement que dans l'Union européenne (1,7%), rien que ça !

Évidemment, cette explosion démographique n'est pas sans conséquence sur le profil-type des Luxembourgeois, et plus particulièrement sur l'âge moyen de ceux-ci. En effet, si la population du Luxembourg est vieillissante, elle l'est beaucoup moins que dans la plupart des pays européens. Le Luxembourgeois est en moyenne âgé de 39,7 ans, c'est seulement un an de plus qu'en 2011.

Les autres pays d'Europe sont loin de faire aussi bien. C'est en tout cas qui ressort de la récente étude d'Eurostat qui s'est penché sur le sujet. Il en ressort qu'en 2022, la moitié de la population de l'UE était âgée de plus de 44,4 ans. «Soit 0,3 ans de plus qu'en 2021. L'âge médian a augmenté de 2,5 ans (en moyenne de 0,25 par an) contre 41,9 ans en 2012», note l'étude.

18 pays en-dessous de l'âge médian, dont le Luxembourg

Au total, 18 pays européens étaient en dessous de l'âge médian: 38,3 ans à Chypre, 38,8 ans en Irlande et donc 39,7 ans au Luxembourg qui fait partie des pays les plus «jeunes» du continent, ou tout du moins les pays qui vieillissent le moins vite. A contrario, l'âge médian est de 48 ans en Italie, 46,8 ans au Portugal et 46,1 en Grèce. «Entre 2012 et 2022, cet indicateur a augmenté dans tous les États membres à l’exception de la Suède, où il a diminué (de 40,8 ans en 2012 à 40,7 ans en 2022). À Malte, il n’y a eu aucun changement dans l’âge médian entre 2012 et 2022, restant à 40,4 ans. Dans cinq pays de l’UE, l’âge médian de la population a augmenté de 4 ans ou plus», précise Eurostat.

Graphique: Eurostat

L'office européen des statistiques s'est aussi penché sur le taux de dépendance des personnes âgées. Il s'agit du rapport entre le nombre de personnes âgées à un âge où ils sont considérés comme inactifs économiquement, en d'autres termes, les retraités, et le nombre de personnes en âge de travailler. Dans l'UE, ce taux atteignait 33 % en 2022, soit 0,5 point de pourcentage supérieur à celui de 2021, ce qui indique une tendance à la hausse. «Depuis 2012 (27,1 %), cet indicateur a augmenté de 5,9 pp», précise d'ailleurs Eurostat.

Les ratios les plus élevés ont été enregistrés en Italie (37,5%), en Finlande (37,4%) et au Portugal (37,2%), tandis que les plus faibles étaient au Luxembourg (21,3 %), en Irlande (23,1 %) et à Chypre (24,5 %).



Graphique: Eurostat





