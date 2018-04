La police grand-ducale a effectué 39.081 contrôles routiers l'année dernière. Pas moins de 1.791 automobilistes se sont vus retirer leur permis de conduire. Ce ui fait une moyenne de cinq permis retirés chaque jour sur les routes grand-ducales.

39.081 contrôles de police opérés au Luxembourg en 2017

Steve Remesch

Comme le révèlent les statistiques policières de l'année 2017, seul un quart de tous les contrôles de la circulation effectués l'an passé ciblaient la vitesse au volant.



Au total, les policiers ont effectué 39.081 contrôles routiers. Ce sont 2.852 de plus que l'année auparavant. De tous les contrôles menés dans le pays, 10.087 avaient pour but de contrôler la vitesse, 3.166 visaient à vérifier la conformité des papiers du véhicule et 2.713 ciblaient l'utilisation du téléphone mobile au volant. A 2.007 reprises, les policiers se sont postés devant des écoles.

Selon le rapport annuel de la police, un peu plus de la moitié des contrôles avait un but préventif. Les autres contrôles visaient à poursuivre des infractions.

11,6% de retraits de permis en moins



En 2017, la police grand-ducale a retiré 1.791 permis de conduire. En moyenne, cela équivaut à cinq retraits de permis par jour. Mais c'est bien mois qu'en 2016, année durant laquelle les policiers retirèrent 2.028 permis. En un an, 11,6% moins de permis de conduire ont été retirés.



Dans 1.517 cas, les conducteurs ont été privés de leur permis pour conduite en état d'ébriété. Dans 192 cas, la vitesse excessive était en cause.



Lors des contrôles ordonnés par le Parquet, 17.314 automobilistes ont été priés de se soumettre à un alcootest. Soit 1.433 de plus que l'année auparavant. Bien davantage d'automobilistes ont été testés positivement. De sort qu'en 2017, 572 conducteurs ont été pris en flagrant délit. En 2016, 441 avaient pris le volant alors qu'ils avaient trop bu.

La police a par ailleurs collecté les données de chaque accident mortel ou occasionnant un ou plusieurs blessés afin d'identifier les lieux accidentogènes à l'échelle nationale. Au total, 928 sites accidentogènes sont venus compléter en 2017 la carte des accidents. Les conséquences à en tirer n'apparaissent pas dans le rapport annuel. Il appartient au Statec de publier le chiffre exact des accidents et des victimes de la route.