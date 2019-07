Ce weekend, le secteur agricole luxembourgeois était à nouveau à l'honneur à la Foire agricole d'Ettelbruck. Découvrez nos photos de l'événement.

39.000 visiteurs pour la Foire agricole

Protection du climat, préservation des ressources, convivialité: pour l'agriculture moderne, ces termes sont devenus depuis longtemps plus que de simples mots à la mode dans les débats politiques, ils font partie intégrante du travail quotidien.

A la Foire agricole d'Ettelbruck ce weekend, force a été de constater que le secteur agricole a une longueur d'avance sur de nombreux autres secteurs de l'économie dans ce domaine.

L'accent a été mis samedi et dimanche, sur le développement et la promotion d'une gestion durable et rentable des pâturages. En dehors de la technique, de petites gourmandises ont comblé les papilles des 39.000 curieux présents durant les deux jours.

72 L'agriculture luxembourgeoise a montré ses facettes les plus diverses à la Foire agricole, en ce premier weekend du mois de juillet. Photos: John Lamberty

