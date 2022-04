Ce mardi, la ministre de la Famille Corinne Cahen a déclaré que 388 résidents étaient actuellement positifs au covid dans les maisons de retraite du Grand-Duché. Le directeur du site Op der Rhum constate une hausse de cas depuis deux semaines.

388 cas covid positifs dans les maisons de retraite

Thomas BERTHOL Ce mardi, la ministre de la Famille Corinne Cahen a déclaré que 388 résidents étaient actuellement positifs au covid dans les maisons de retraite du Grand-Duché. Le directeur du site Op der Rhum constate une hausse de cas depuis deux semaines.

«Je connais beaucoup de personnes testées positives au covid ces derniers jours et la situation ne se calme pas non plus dans les maisons de retraite», a fait savoir la ministre de la Famille Corinne Cahen (DP) sur Twitter ce mardi matin.

Cette dernière a indiqué que lundi soir, 388 résidents dans 35 maisons de retraite étaient positifs covid. Si les cas sont rarement graves, selon la ministre, elle souligne tout de même que c'est surtout la mise en quarantaine qui pèse, et que «les personnes en ont marre».

Cette situation sanitaire représente aussi un défi organisationnel pour les maisons de retraite avec une partie de leur personnel tombé malade, constate Corinne Cahen, qui reconnaît avoir elle aussi attrapé froid récemment.

Contacté, le directeur de l'établissement Op der Rhum Bernard Braun note de son côté une hausse de cas covid parmi ses résidents depuis les deux dernières semaines. «Actuellement, 20 résidents ont le covid, ce n'était pas arrivé depuis un an et demi!», souligne le responsable de cette maison de retraite de la capitale. Parmi eux, la plupart ne présentent que de légers symptômes. Le directeur estime que cette augmentation est due à la levée de la plupart des restrictions décidée par le gouvernement au mois de mars.

«Plus difficile de gérer le personnel»

Bernard Braun précise que la détection des cas se fait principalement par des tests réalisés tous les deux jours, qui sont vivement recommandés aux habitants de l'établissement. Un large scale testing est aussi effectué une fois par mois à destination des résidents et du personnel. Le prochain aura lieu la semaine prochaine, indique le directeur. Le personnel doit, lui, se faire tester tous les jours.

«Avec l'épidémie, il est plus difficile de gérer le personnel au quotidien, même si la situation actuelle reste tenable. Les frontaliers allemands qui attrapent le covid doivent se mettre dix jours en quarantaine, même s'ils n'ont pas de symptômes», explique Bernard Braun.

La Santé recensait ce lundi 1.896 nouveaux cas positifs au covid sur le weekend (vendredi à dimanche) et cinq nouvelles victimes au Luxembourg. Le bilan des décès s'élève ainsi à 1.050 morts depuis mars 2020.





