Le groupe Daimler, qui a décidé de mettre fin à ses activités au Luxembourg, et l'ALEBA, qui a accompagné la délégation du personnel de la fintech, ont trouvé un accord. Les personnes impactées bénéficieront de mesures d'accompagnement et d'indemnités.

37 salariés de Mercedes Pay touchés par un plan social

(DH) - Désireux de rapatrier ses activités en Allemagne, le groupe Daimler ferme Mercedes Pay à Luxembourg. La délégation de la fintech et l'ALEBA ont trouvé un accord avec la direction et ont signé le plan social vendredi dernier. Les 37 salariés qui se retrouvent sur le carreau vont bénéficier de mesures d'accompagnement et d'indemnisations financières selon leur âge et leur situation familiale.

Le personnel de la société spécialisée dans les solutions de paiement, de financement et d'exploitation numériques avait été informé de la décision du groupe à la mi-février. Il y a trois ans, Daimler avait annoncé le rachat de la start-up PayCash Europe et l'avait rebaptisée Mercedes Pay.