Sur les dernières 24 heures, le Luxembourg affiche un taux d'infections au coronavirus de 5,91 pour 100.000 habitants. Depuis jeudi, le ministère de la Santé ne communique plus les chiffres concernant les non-résidents.

37 cas positifs sur 8.082 tests

Six mois après le premier cas recensé au Grand-Duché, le covid-19 continue à circuler. Il est même désormais prouvé que des cas de double infection consécutive ont eu lieu au pays. Mais, alors que déjà des inquiétudes planent autour de l'arrivée de la grippe saisonnière en plein épisode coronavirus, le ministère de la Santé fait état ce vendredi de 37 nouvelles infections au covid-19. Pour rappel, depuis jeudi les chiffres publiés par le ministère de la Santé ne prennent plus en compte les personnes non résidentes.

Au total, depuis le début de la pandémie, le Luxembourg a identifié 8.016 cas de covid-19 (sans parler des non-résidents à compter de ce 27 août donc).

Le nombre total de tests effectués s'élève désormais à 755.905. Ceux qui ont été effectués plusieurs fois sur une même personne étant pris en compte dans ce bilan, mais donc plus les non-résidents. Nouvelle réjouissante, le nombre de victimes est resté stable (124 décès en lien avec l'infection) et ce pour le douzième jour consécutif.



En ce qui concerne les hospitalisations, le nombre de patients covid-19 actuellement admis dans un établissement a crû de trois unités ces dernières 24 heures, avec 30 prises en charge. Deux patients se trouvent aujourd'hui en service de réanimation. Par contre, le taux de reproduction effectif du virus a faiblement diminué, passant de 1,08 jeudi à 1,03 ce vendredi.



Au niveau mondial, la pandémie a fait au moins 832.336 morts dans le monde depuis l'apparition du virus fin décembre, selon un bilan établi ce vendredi à la mi-journée par l'AFP à partir de sources officielles. Plus de 24,5 millions de cas d'infection ont par ailleurs été diagnostiqués. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 180.857 décès, suivis du Brésil (118.649 morts), du Mexique (62.594 morts), de l'Inde (61.529) et du Royaume-Uni (41.477).

L'Allemagne, qui a connu beaucoup moins de décès que ses voisins européens (9.288), est confrontée comme eux à une hausse des cas ces dernières semaines. Depuis 8 heures ce vendredi matin, le port du masque est obligatoire dans toutes les rues de Paris sous peine d'une amende de 135 euros.



