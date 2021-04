L'heure n'est pas au relâchement dans l'application des limitations de déplacement et de réunion en lien avec l'épidémie. Ces deux dernières semaines encore, les procès-verbaux n'ont pas manqué.

360 verbalisations pour non-respect des règles covid

(pj avec SH) - Non, le fait que restaurateurs et cafetiers puissent à nouveau recevoir en terrasses (de 6h à 18h) ne signifie pas que l'ensemble des règles visant à limiter la circulation du covid se soient envolées. A commencer par le respect du couvre-feu qui, au moins jusqu'au 25 avril, reste fixé de 23h à 6h du matin au Luxembourg. Et pour l'avoir oublié, 360 personnes devront s'acquitter d'une amende.

Jusqu'à la dernière goutte anti-covid Même si, pour ce second trimestre, plus de flacons de vaccins devraient arriver au Grand-Duché, pas question de gâcher la moindre dose.

360, c'est en effet le nombre de personnes verbalisées ces deux dernières semaines à l'occasion des quelque 600 contrôles de la police grand-ducale sur le territoire dans le cadre de la pandémie. Et dans deux tiers des cas (270), les sanctions infligées sont venues sanctionner des noctambules sans motif valable pour circuler de nuit.

Dans le cadre des règles applicables pour contenir la pandémie corona, la police a effectué environ 600 contrôles au cours des deux dernières semaines. Environ 260 d'entre eux étaient concentrés sur le couvre-feu nocturne. Dans la seule nuit du 3 avril, une dizaine d'individus ont été sanctionnés pour avoir «oublié» de regarder leur montre avant de déambuler sous les étoiles, aussi bien en piétons qu'en voiture.

Dans 27 situations, les agents ont également sanctionné des rassemblements trop importants sur la voie publique ou dans le cadre privé, y compris dans des restaurants et cafés qui ne respectaient pas les jauges autorisées.



