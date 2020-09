35 infections sur 9.611 tests analysés

Les «chiffres covid» communiqués ce samedi font état de 35 nouveaux cas positifs, soit la moitié du total annoncé vendredi (70), alors que plus de 9.600 tests ont été réalisés par les différents services.

Alors que le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a repris ses tests au Royaume-Uni sur un vaccin contre l'épidémie de nouveau coronavirus avec le feu vert des autorités sanitaires, a annoncé samedi le groupe dans un communiqué, trois jours après avoir dû les interrompre, le ministère de la Santé annonce ce samedi la contamination de 35 personnes au Luxembourg.

Six mois après le début de la pandémie et alors que la Task Force covid-19 avait prédit une hausse des infections au Luxembourg en ce mois de septembre, le Luxembourg affiche un total de 8.621 cas. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le nombre de décès au pays n'a pas bougé depuis le 17 août. A l'heure actuelle, la pandémie a causé la mort de 124 personnes au Grand-Duché depuis le 12 mars, essentiellement des octogénaires. Le mois d'avril s'est avéré le plus meurtrier avec 67 décès.



Enfin concernant les hospitalisations, aucune information n'a été donnée par les services du ministère de la Santé comme c'est de coutume les samedis et dimanches.

Au niveau de la planète, 6.012 nouveaux décès et 316.377 nouveaux cas ont été recensés dans le monde vendredi. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1.289 nouveaux morts, l'Inde (1.201) et le Brésil (874). Les États-Unis sont d'ailleurs le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 193.016 décès pour 6.445.800 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 2.417.878 personnes ont été déclarées guéries.

