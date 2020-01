Le Fonds Belval a reçu une solide manne financière dans la perspective de l'année culturelle dans la Métropole du Fer. En effet, les anciennes infrastructures industrielles appelées à accueillir les principales manifestations ont besoin de sérieux aménagements.

35,3 millions d'euros dégagés pour Esch 2022

Le Fonds Belval a reçu une solide manne financière dans la perspective de l'année culturelle dans la Métropole du Fer. En effet, les anciennes infrastructures industrielles appelées à accueillir les principales manifestations ont besoin de sérieux aménagements.

(LW) - Le projet Esch 2022 se met en place petit à petit. Le Fonds Belval va disposer de 35,3 millions pour effectuer les aménagements des infrastructures industrielles, épicentre des manifestations de l'année culturelle. Ils seront réalisés sur la terrasse des hauts-fourneaux afin de faire de ce site emblématique du passé industriel le site principal de l’année culturelle. Le projet de loi, discuté jeudi en commission des Travaux publics, devrait être soumis prochainement aux députés.

Tous les aménagements prévus seront réutilisables après 2022, sachant que l’espace piéton de la terrasse des hauts-fourneaux est accessible facilement par le train et la future piste cyclable qui devrait relier Esch et Belval. Réaménagé lui aussi, le bâtiment de la «Möllerei» accueillera la manifestation phare de l’année culturelle, le projet «Digital spaces». Si le caractère industriel de l'édifice sera maintenu, les fenêtres seront changées et la maçonnerie sera réparée. En outre, une passerelle accessible aux personnes à mobilité réduite reliera la «Möllerei» au haut-fourneau A.

Les hauts fourneaux, centre de gravité d'Esch 2022 Près de deux mois après la décision de ne pas utiliser la Halle des soufflantes comme lieu d'accueil des festivités de la capitale culturelle européenne, le choix s'est porté sur une répartition sur plusieurs lieux autour du cœur de Belval.

L’administration de l’année culturelle, soit une trentaine de personnes, sera hébergée dans une structure modulaire préfabriquée. Des panneaux photovoltaïques seront intégrés sur le toit et à la façade. Le «quartier général» d’Esch 2022 sera installé dans un pavillon sous forme de vague jaune, actuellement situé au niveau du rond-point Raemerich.

François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Mobilité et des Travaux publics détaillera les infrastructures qui accueilleront les manifestations d'Esch 2022 le jeudi 30 janvier en séance plénière de la Chambre.