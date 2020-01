C'est le quatrième plus gros gain gagné par un client des machines à sous de l'établissement de Mondorf-les-Bains. Une somme toutefois bien loin du record distribué en 2007 : 1,6 million d'euros.

349.652 euros remportés à Casino 2000

Patrick JACQUEMOT C'est le quatrième plus gros gain gagné par un client des machines à sous de l'établissement de Mondorf-les-Bains. Une somme toutefois bien loin du record distribué en 2007 : 1,6 million d'euros.

Avec près de 520.000 visiteurs par an, le Casino 2000 fait partie des sites les plus courus du Grand-Duché. Et l'annonce qu'un joueur vient tout juste de remporter la coquette somme de 349.652 euros à une machine à sous devrait attirer encore plus de monde dans l'établissement. Le gain a été empoché le jeudi 9 janvier, peu avant minuit, alors que la personne tentait sa chance à une machine à sous.

Ouvert depuis 1983, le casino n'a jamais été avare sur les gains. Ainsi, reconnait son directeur Guido Berghmans «chaque mois nous redistribuons plus de dix millions d'euros de jackpot et lots cumulés». Ce 9 janvier 2020, cela a fait la bonne fortune de ce joueur dont l'identité reste confidentielle. Tout juste connait-on l'identité de la généreuse machine sur laquelle il ou elle jouait: Volcano Island.

300 jackpots par jour

Si pour l'occasion un balthazar a été sabré (l'équivalent de 12 bouteilles de champagne), Casino 2000 a déjà signé des chèques plus importants dans son histoire. Le record datant maintenant de 13 ans avec un gain de 1,6 million d'euros. «Pour l'anecdote, il s'agissait d'un client très chanceux, relate Guido Berghmans. Il joue dix minutes et gagne 1.000 €. Après une coupe de crémant, il reprend le jeu et gagne rapidement 2.000 €. Une autre coupe de crémant plus tard, il décroche le plus grand jackpot jamais payé à Mondorf.»

Dans le Top 3 des gains, le deuxième plus gros prix distribué se montait à 686.000 euros, et le troisième à 460.638 euros. Chaque jour, quelque 300 jackpots sont remportés. Sachant que l'établissement organise aussi près de 200 concerts et spectacles par an, et compte autant d'employés.

Ce soir, Pascal Obispo et son groupe sont au Casino 2000 de Mondorf les bains.

Bon concert à eux et aux fans présents 🎸🐉🔥👑@ObispoPascal #pascalobispo #pascalalabasse #onestpasseulsurlaterre #tournée pic.twitter.com/551H029XDM — ALLONS EN FAN DE 🅿️🅾️ (@DeAllons) May 9, 2019

Pour 2019, le directeur de l'établissement de jeux estime que le produit des jeux (tables et machines à sous confondues) devrait tendre vers les 45 millions d'euros. Dix ans plus tôt, ce montant approchait les 49 millions.