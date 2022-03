Comment loger, et dans des conditions décentes, les centaines de réfugiés ukrainiens fuyant la guerre? Le ministre a détaillé les structures existantes.

Luxembourg 4 min.

Réfugiés ukrainiens

33 communes disposent de structures pour l'accueil des réfugiés

Simon Laurent MARTIN Comment loger, et dans des conditions décentes, les centaines de réfugiés ukrainiens fuyant la guerre? Le ministre a détaillé les structures existantes.

Depuis le début du conflit ukrainien, un énorme élan de solidarité s'est emparé de toute l'Europe, y compris du Grand-Duché de Luxembourg. On ne compte plus les initiatives lancées par la population mais également par les autorités politiques afin de venir en aide au peuple ukrainien. C'est notamment le cas de la commune de Contern où est installée dès ce samedi 12 mars une structure de primo-accueil au centre culturel de Moutfort.

En bus du Luxembourg jusqu'à la frontière de la guerre Julien Doussot est parti chercher son ami Miro à la guerre. Au final, il a sauvé de nombreuses personnes, excepté son ami. Récit d'un voyage en bus pas comme les autres.

Ils sont d'ailleurs déjà plusieurs centaines de réfugiés à être arrivés sur le sol luxembourgeois sans être soumis aux restrictions d'accès temporaires liées au contexte sanitaire. Dans un communiqué, le ministre de l'Immigration et de l'Asile Jean Asselborn (LSAP) demande «aux citoyens et résidents luxembourgeois de ne plus organiser de transports à grande échelle à moins que des arrangements privés pour le logement à court et moyen terme aient été faits par les organisateurs pour les personnes à transporter.»

Un appel lancé pour permettre à ces réfugiés d'être accueillis dans «les meilleures conditions», afin qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes et ne sombrent dans la précarité. La députée Nathalie Oberweis (Déi Lénk) a d'ailleurs interpellé le ministre Jean Asselborn sur le sujet des places d'accueil pour demandeurs de protection internationale (DPI). Cette dernière souhaitait notamment savoir quelles étaient les projections du gouvernement en termes d'augmentation des places d'accueil pour les DPI. Mais également connaître les communes disposant d'une ou plusieurs structures pour DPI sur leur territoire.

Un total de 466 lits

Dans sa réponse, le ministre Jean Asselborn a rappelé que hors structures d’urgence dans le contexte de la guerre en Ukraine, l’Office national de l’accueil (ONA) prévoit en 2022 l’ouverture de six structures d’hébergement temporaires pour demandeurs de protection internationale (STHDPI) avec un total de 466 lits. Le réseau d’hébergement de l'ONA affichant déjà complet, il est effectivement urgent de trouver des solutions rapides.

Les communes solidaires avec les réfugiés ukrainiens Ce lundi, le Syvicol a appelé les communes à se montrer solidaires en se mobilisant pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Un message de générosité suivi par plusieurs d'entre elles.

Le ministre a également détaillé qu'à ce jour, 33 communes accueillent des structures pour DPI. Luxembourg-Ville dispose à elle seule de ces structures. «Les communes de Differdange, de Luxembourg, de Wasserbillig et de Weilerbach ont donné leur accord pour accueillir une structure supplémentaire sur leur territoire et les travaux de construction ou de rénovation sont en cours de réalisation. D’autres projets sont en cours de discussion avec les administrations communales respectives», a précisé Jean Asselborn.

«A ce jour, sur les 54 structures d’hébergement gérées par l’ONA, 37 offrent la possibilité de cuisiner. Une analyse des structures existantes a conclu à l’impossibilité technique d’équiper toutes les structures de cuisines. Ainsi, dans les bâtiments les plus anciens, la configuration des locaux ne le permet pas. Dans d’autres structures, la durée limitée de la mise à disposition ne peut justifier l’investissement inhérent à l’installation de cuisines. Toutes les futures structures modulaires seront cependant équipées de cuisines», a-t-il ajouté.

Le foyer de Weilerbach rouvrira à l'automne prochain

La députée s'était également interrogée sur le foyer de Weilerbach, dont, selon elle, la rénovation était terminée. Toutefois, le ministre a rappelé que la réouverture du foyer pour demandeurs de protection internationale «Centre Héliar» à Weilerbach est seulement prévue pour l'automne 2022. «Les travaux de réaménagement du foyer englobent une rénovation complète de l'enveloppe extérieure et de l’aménagement intérieur du bâtiment, le renouvellement des installations techniques ainsi que l’adaptation aux règlementations actuellement en vigueur», a-t-il précisé. Le foyer réaménagé pourra accueillir jusqu'à 202 personnes.

Le Luxembourg se prépare à un afflux massif de réfugiés Le Luxembourg travaille d'arrache-pied à la mise à disposition d'hébergements pour les réfugiés ukrainiens. Sur 800 lits, la moitié est déjà occupée, a indiqué le ministre Jean Asselborn ce mercredi matin lors d'un point presse.

Enfin, notons que depuis février 2018, un projet pilote a été lancé dans le but de munir les demandeurs de protection internationale de cartes prépayées rechargeables. «Suite à une première phase concluante, le projet est passé à l’échelle supérieure et à ce jour les résidents de huit structures d’hébergement bénéficient de ce système de cartes prépayées rechargeables utilisables dans une chaîne de supermarché nationale. Le projet a été très bien accueilli par les DPI et l’élargissement du projet à d’autres structures est envisagé», annonce Jean Asselborn qui note également qu'un deuxième projet pilote intitulé «Cash for Food» a aussi été lancé en 2020. Celui-ci met à disposition les aides alimentaires en espèces avec pour but l’autonomisation des bénéficiaires du projet, tout en augmentant leur pouvoir d’achat et la liberté dans leur choix des produits et fournisseurs.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.