Le Bilan 30 est un dépistage gratuit des troubles du langage pour les enfants de 30 mois. Un programme qui a fait ses preuves au cours de ces dix dernières années.

Luxembourg 3 min.

Programme Bilan 30

32.614 enfants dépistés pour des troubles du langage depuis 2012

Simon Laurent MARTIN Le Bilan 30 est un dépistage gratuit des troubles du langage pour les enfants de 30 mois. Un programme qui a fait ses preuves au cours de ces dix dernières années.

Dépister des éventuels troubles du langage chez les enfants est essentiel, afin d’organiser le plus tôt possible une prise en charge adaptée. C'est dans ce contexte qu'est né le programme «Bilan 30». Il s'agit d'un dépistage gratuit des troubles du langage, organisé par le Service audiophonologique, pour les enfants de 30 mois. Il est composé d’épreuves permettant d’analyser l’évolution du langage et d’un test auditif.

Un enseignant sur dix manque à l'appel Omicron continue d'apporter son lot de dysfonctionnements au Grand-Duché. Le milieu scolaire doit notamment composer avec les absences du personnel, tandis que le virus se répand.

L'invitation à cette initiative est automatiquement envoyée aux parents une fois que l'enfant a atteint l'âge requis. Toutefois, en raison de la crise sanitaire, une partie du personnel est actuellement écartée, ce qui pose bon nombre de problèmes dans le cadre de la prise de rendez-vous. C'est en tout cas ce qu'affirment les députés Max Hahn et Claude Lamberty (DP) dans une question adressée à la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP).

Dans sa réponse, cette dernière a notamment expliqué qu'au cours de ces dix dernières années, de 2012 à 2021, pas moins de 32.614 enfants ont pu bénéficier de ce dépistage. «Soit un taux moyen de participation de 48,1%. Un taux historiquement constant», assure-t-elle.

Des efforts à réaliser

Les deux députés estiment quant à eux que des efforts pourraient être réalisés afin d'augmenter ce taux, notamment en encourageant davantage les pédiatres à faire de la prévention auprès des parents. «Il est vrai qu’un rappel régulier de la part du Service audiophonologique devrait être envisagé. Dans ce sens, le programme de travail de la direction de la Santé prévoit l’établissement d’une cartographie de l’ensemble des services de dépistage et de prise en charge des troubles de la petite enfance. Celle-ci sera régulièrement tenue à jour et soumise au corps médical et aux autres professionnels de la petite enfance», reconnaît Paulette Lenert.



Un bol d’oxygène pour l’école belge La suppression de la quarantaine doit ramener de la stabilité dans des classes devenues ingérables.

Ce n'est pas tout puisque d'autres projets sont également en cours pour accroître le nombre de dépistages. «Des orthophonistes ont développé un module de formation concernant l’évolution normale et pathologique du langage et sa stimulation. Ce module sera proposé aux jeunes parents (sur invitation) et au milieu de l’éducation non formelle (personnel des crèches et des maisons-relais) au cours de l’année 2022», détaille la ministre de la Santé.

On peut donc s’attendre à une influence positive de ces sensibilisations directes sur taux de participation des parents au Bilan 30. Toutefois, Paulette Lenert indique que le facteur financier pourrait être celui qui permettrait d'accroître grandement le taux de participation. Pour la ministre de la Santé, l'inclusion du Bilan 30 à la liste des examens obligatoires pour l’obtention de la prime postnatale est à considérer. «Cette mesure aurait cependant de nombreuses conséquences et doit être argumentée et planifiée méticuleusement en amont», précise-t-elle.

Un retard à rattraper

En ce qui concerne les problèmes liés au manque de personnel en raison des mesures d'isolement, Paulette Lenert concède que le Service audiophonologique a dû annuler 945 rendez-vous au Bilan 30 et 408 rendez-vous de traitement orthophonique à cet effet. «Les rendez-vous au Bilan 30 seront cependant re-convoqués par ordre chronologique, dès le 14 février», rassure tout de même l'intéressée. «Le retard accumulé à cause de l’indisponibilité temporaire de l’équipe thérapeutique devrait pouvoir être absorbé progressivement au courant de la deuxième moitié de l’année, grâce au recrutement à temps-plein d’un orthophoniste supplémentaire au mois de juin 2022».

Actuellement, la durée d’attente moyenne pour l’obtention d’un rendez-vous est d’environ 3 mois. Les cas urgents, tels que des rendez-vous de suivi pour cause de retard de langage ou des demandes de diagnostic orthophonique émanant d’un médecin ou d’un service spécialisé continuent toutefois à être convoqués en priorité.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.