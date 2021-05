Au sortir du weekend de Pentecôte, le ministère de la Santé ne signale aucun nouveau décès, et seulement neuf nouveaux cas positifs dépistés.

315.165 doses anti-covid administrées

Mai 2020 : les élèves du fondamental sont autorisés à retourner en classe et les cafés-restaurants peuvent reprendre leur service mais gare à... la deuxième vague... Un an et deux vagues d'infection covid plus tard, le Luxembourg retrouve petit à petit une certaine normalité. Avançant timidement dans cette voie au rythme d'une campagne de vaccination qui, cette semaine, entame son sixième mois.

Sur les 978 derniers tests de dépistage effectués durant le weekend de Pentecôte, 9 se sont avérés positifs.



Au total, depuis le début de la pandémie, 69.616 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Au dernier bilan en fin de semaine dernière, le ministère de la Santé faisait état de 40 malades soignés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 17 se trouvaient en soins intensifs.

En ce qui concerne la vaccination, à la veille du weekend, le Luxembourg a désormais administré 315.165 doses vaccinales anti-covid. A ce jour, 96.702 personnes ont pu bénéficier de deux doses, mais plus de 105.000 ont un «schéma vaccinal complet».

Relativement épargné par la pandémie comparé à d'autres pays, avec quelque 12.000 décès officiellement recensés depuis début 2020, le Japon a ouvert lundi ses premiers centres de vaccination de masse contre le coronavirus afin d'accélérer sa campagne vaccinale dont la lenteur est très critiquée, à moins de deux mois des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).







