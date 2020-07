Après un week-end marqué par près de 150 nouveaux cas et un 111e décès, les chiffres de la direction de la Santé font état, lundi, d'une relative accalmie. 34 personnes se trouvent actuellement hospitalisées en raison du covid-19, dont quatre en soins intensifs.

31 nouvelles contaminations officiellement recensées

Accalmie en vue sur le front de la pandémie ? Après les 83 cas enregistrés samedi et les 65 de dimanche, seuls 31 nouveaux cas ont été signalés lundi par la direction de la Santé. Au total, ce sont donc 4.956 personnes qui ont officiellement contracté le covid-19 au Grand-Duché, dont 883 non-résidents.

Pour ce qui est des personnes hospitalisées, 34 patients le sont encore dont quatre en soins intensifs. Le taux de reproduction du virus évolue et s'établit à 1,39. Cette notion épidémiologique vise à déterminer le nombre moyen d'infections que peut provoquer un seul cas individuel.

Contrairement à dimanche, aucun nouveau décès n'a été déclaré, le nombre total de victimes s’élevant toujours à 111. L'âge moyen des victimes est de 84 ans.

«Tant qu'il n'existe pas de traitement médical ou de vaccin contre le covid-19, il s'agit plus que jamais de faire preuve de responsabilité», a rappelé le ministère de la Santé en fin de semaine. De même, il est impératif de «garder le contrôle de ses contacts, de faciliter le traçage, de respecter les règles de distanciation et le port du masque, et de participer au test de dépistage à grande échelle». Ces rappels à l'ordre ne semblent pas avoir été entendus par tous.

