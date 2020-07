A la section «Protection de la jeunesse et Infractions à caractère sexuel» de la police judiciaire, une trentaine d'agents spécialement formés mènent la chasse contre ce type de criminalité. Un travail dont la qualité «n'a pas pâti» de la réforme de la police opérée en 2018, selon Henri Kox.

31 enquêteurs traquent les abus sexuels sur mineurs

Qu'il s'agisse de pédopornographie ou de violences domestiques, les abus sexuels sur des enfants constituent un type de criminalité en hausse constante depuis plusieurs mois au Luxembourg. Témoin de cette tendance, le rapport d'activités 2019 de la police grand-ducale fait mention (p. 26) de 304 nouvelles affaires traitées l'année dernière dans le domaine d'«abus sexuels et infractions graves contre mineurs», soit une augmentation de 36% par rapport à 2018. Pour mener la traque, la police judiciaire (PJ) peut compter sur une équipe de «31 enquêteurs dûment formés», aux dires d'Henri Kox (Déi Gréng), le tout nouveau ministre de la Sécurité intérieure.

Plus spécifiquement, 18 de ces agents de la section «Protection de la jeunesse et Infractions à caractère sexuel» de la PJ sont en charge du domaine «maltraitance contre mineurs et délinquance juvénile». Parallèlement, les 13 autres enquêteurs s'occupent quant à eux «des infractions à connotation sexuelle commises sur des enfants», détaille Henri Kox ce vendredi dans une réponse adressée à Dan Biancalana (LSAP).

La pédopornographie capte de plus en plus de mineurs Les affaires liées à la consultation ou à la détention de matériel de ce type sont en hausse au Luxembourg. Surtout, «dans un tiers des cas elles sont le fait de jeunes de moins de 18 ans», relève David Lentz, le procureur d'État adjoint. Un phénomène qu'il n'hésite pas à qualifier d'«effrayant».

Selon le ministre Déi Gréng, l'intégration du SREC (Service de recherche et d'enquête criminelle) au sein de la police judiciaire suite à la réforme de police opérée en 2018 n'a entraîné aucune répercussion négative sur le travail des agents spécialisés. Ainsi, Henri Kox estime que les 882 nouveaux dossiers traités en 2019 par la section «Protection de la jeunesse et Infractions à caractère sexuel» l'ont été «de la même façon professionnelle qu'auparavant.»

Pour rappel, la législation luxembourgeoise interdit aux enquêteurs de faire usage de leurres et images factices afin d'infiltrer et démanteler les réseaux criminels. La PJ ne peut donc en la matière qu'adopter une approche réactive, suite à une plainte ou à une information reçue. Une limite dans la traque des malfrats, mais qui n'a pas empêché les agents d'effectuer un vaste coup de filet dans le milieu de la pédopornographie début juillet, avec 46 perquisitions menées dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg-Ville et de Diekirch.

