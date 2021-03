300.000 résidents de plus attendus d'ici 2050

Au cours des 30 prochaines années, le Luxembourg devrait héberger quelque 923.650 personnes, selon les dernières prévisions de l'Observatoire interrégional du marché de l'emploi. Soit une progression de près de 48% par rapport au niveau de 2020.

Jean-Michel HENNEBERT Au cours des 30 prochaines années, le Luxembourg devrait héberger quelque 923.650 personnes, selon les dernières prévisions de l'Observatoire interrégional du marché de l'emploi. Soit une progression de près de 48% par rapport au niveau de 2020.

A en croire les offices statistiques de la Grande Région, l'attractivité du Luxembourg ne se démentira pas au cours des trois prochaines décennies. Au point que le Grand-Duché pourrait héberger quelque 923.650 résidents d'ici 2050, contre quelque 626.100 actuellement. Soit une hausse de «presque 48%» de la population et la présence de quelque 300.000 nouveaux habitants sur le territoire, note la dernière étude de l'Observatoire interrégional du marché de l'emploi.

Un chiffre qui s'explique avant tout par le développement attendu de la population active du Grand-Duché, qui doit croître d'un tiers d'ici à l'horizon 2050. Ce qui pourrait se traduire par l'arrivée sur le marché du travail de 131.210 nouveaux salariés afin de répondre aux besoins de l'économie nationale, toujours plus avide de main-d'oeuvre pour maintenir le niveau de vie de ses résidents.

Moteur économique de la Grande Région depuis la fin des années 1980, le Luxembourg devrait conserver encore un temps ce statut et attirer à lui une population jeune, dynamique et hautement qualifiée. Autant d'ingrédients qui devraient permettre au pays d'échapper en partie au vieillissement de sa population, phénomène qui doit marquer l'évolution de la Grande Région au cours des décennies à venir.

Si le phénomène doit particulièrement toucher les Länder de Rhénanie-Palatinat et de Sarre mais aussi les départements de la Meuse et des Vosges, il aura un impact global sur le fonctionnement de la Grande Région. D'ici 30 ans, plus d'un résident sur quatre devrait être âgé de 65 ans et plus, alors que les moins de 20 ans pourraient ne représenter que moins d'un habitant sur cinq. Les 20-64 ans devraient, eux, rester majoritaires, mais dans des proportions qui vont entraîner de réels défis. Notamment en termes de financement des systèmes de retraite ou du système de soins.

Connues, ces problématiques se trouvent au cœur des réflexions actuelles. Et les solutions envisagées pour l'heure tournent autour du renforcement des coopérations transfrontalières, que ce soit dans le domaine de la formation médicale, de l'aménagement du territoire ou l'émergence de solutions concertées en matière de mobilité.

