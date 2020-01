Inauguré vendredi par Lex Delles (DP), le ministre du Tourisme, le salon consacré aux voyages a fait le plein de public ce week-end au Kirchberg. Axée sur la thématique des îles, la 29e édition est «un franc succès», affirme Morgan Gromy, CEO de Luxexpo The Box.

30.000 personnes prennent une bouffée de vacances

Inauguré vendredi par Lex Delles (DP), le ministre du Tourisme, le salon consacré aux voyages a fait le plein de public ce week-end au Kirchberg. Axée sur la thématique des îles, la 29e édition est «un franc succès», affirme Morgan Gromy, CEO de Luxexpo The Box.

Vu que 70% des résidents luxembourgeois sont partis en vacances au moins une fois en 2019, il n'est pas étonnant que le salon «Vakanz», dédié au tourisme et aux voyages, ait fait le plein de visiteurs ce week-end à Luxexpo The Box. Ce sont en effet plus de 30.000 personnes qui ont arpenté les allées de vendredi 14 heures à dimanche 19 heures, «dans la lignée de l'année dernière». confirme Morgan Gromy, qui y voit «la preuve que les rencontres personnelles et directes avec la personne à qui vous confiez vos vacances reste essentielle.»

Exposants tant nationaux qu'étrangers, ce sont quelque 300 professionnels du tourisme qui ont présenté au public les tendances actuelles en matière de voyage et les destinations en vogue ces prochains mois. De stand en stand, le public a ainsi pu se frotter aux cultures les plus diverses et parfois les plus pittoresques et goûter de nombreuses spécialités culinaires locales.



15 La 29e édition du salon Vakanz a attiré la toute grande foule ce week-end à Luxexpo The Box Photo: Chris Karaba

Cette année, l'accent était mis sur les îles. Plus de cinquante destinations insulaires étaient proposées aux curieux, dont beaucoup étaient présentées pour la première fois au Luxembourg. «Tous les exposants ont joué le jeu», se félicite Morgan Gromy. En 2021, «Vakanz» fêtera son 30e anniversaire du 15 au 17 janvier. «Pour cette édition jubilaire, nous réservons quelques surprises particulières», conclut le CEO de Luxexpo The Box.