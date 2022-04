Le Luxembourg participe à trois candidatures multinationales en vue de la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité auprès de l’Unesco.

Les sages-femmes bientôt reconnues

3 candidatures au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco

Le Luxembourg participe à trois candidatures multinationales en vue de la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité auprès de l’Unesco.

La transhumance (Wanderschéiferei), l’irrigation traditionnelle en Europe (Fléitzen) ainsi que la maïeutique liée aux sages-femmes (Hiewanskonscht), voici les trois éléments dont le Luxembourg espère la reconnaissance au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Dans le cadre de trois candidatures en collaboration avec d'autres pays, le Grand-Duché espère faire reconnaître ces pratiques considérées comme faisant partie des traditions ou des expressions vivantes héritées de nos ancêtres et à transmettre à nos descendants.

Cela peut notamment concerner des traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, les rituels et évènements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ou encore les connaissances et les savoir-faire nécessaires à l’artisanat traditionnel. Il s'agit, par exemple, de la culture du sauna en Finlande, du tango argentin et uruguayen et du reggae de Jamaïque, de la culture de la bière en Belgique, du repas gastronomique des Français ou encore de la fauconnerie.

Des déplacements du bétail

Concernant la transhumance, et plus particulièrement le déplacement saisonnier de troupeaux, il s'agit du mouvement saisonnier de personnes avec leur bétail (moutons, vaches, chèvres, chevaux, ânes, etc.) entre plusieurs régions géographiques et/ou climatiques le long de chemins pastoraux traditionnellement utilisés ou de routes établies.

Chaque année, au rythme des saisons, au printemps et à l'automne, les éleveurs organisent les déplacements du bétail, conduisant avec leurs chiens des centaines, voire des milliers d'animaux le long de ces routes. «Pratique ancestrale, la transhumance façonne les relations entre les hommes, les animaux et les écosystèmes, relie les territoires, implique des savoirs communs, des pratiques sociales et des rituels en matière de soins et d'élevage des animaux», lance le ministère de la Culture dans un communiqué.

Outre le Luxembourg, l'Albanie, Andorre, l'Autriche, la Croatie, la France, la Grèce, l'Italie, la Roumanie et l'Espagne participent à cette candidature.

Comme indiqué ci-dessus, l'irrigation traditionnelle vise également une reconnaissance. Il s'agit d'un type d'irrigation agricole qui repose sur l'utilisation stratégique de la gravité et de systèmes construits manuellement, tels que des canaux et des fossés, pour acheminer l'eau des sources naturelles vers les champs. «Les praticiens choisissent des périodes spécifiques pour détourner l'eau des canaux vers les champs. Pour irriguer les champs, de petits fossés sont temporairement creusés ou l'eau est endiguée, créant un trop-plein. Pour utiliser cette méthode de manière durable et efficace, il faut une connaissance approfondie du paysage, du débit d'eau et des conditions météorologiques», précise à nouveau le ministère de la Culture

Parmi les pays participants: l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas ou encore la Suisse.

Un savoir-faire à conserver

Enfin, le savoir-faire des sages-femmes, aussi appelé «maïeutique» vise également une reconnaissance. Rappelons que le rôle des sages-femmes comprend des connaissances et des compétences visant à promouvoir le bien-être des femmes, des bébés, des enfants et des familles.

«Les sages-femmes assurent la continuité des soins et du soutien pendant les processus naturels de la grossesse, de l'accouchement et après la naissance. Elles s'appuient sur des recherches fondées sur des preuves, sur l'intuition, ainsi que sur des connaissances empiriques et traditionnelles. Elles garantissent les droits humains fondamentaux, en particulier ceux des femmes. La pratique de sage-femme peut être exercée par des personnes indépendamment de leur genre. Cependant, il s’agit d’un métier majoritairement exercé par des femmes», rappelle le ministère de la Culture.

C'est ainsi qu'outre leurs connaissances médicales et anatomiques, les sages-femmes font appel à l'ensemble de leurs sens. «Leurs compétences et leurs connaissances ont été sauvegardées, développées et transmises par les communautés au fil des générations. De nos jours, la transmission a lieu dans des contextes d'éducation formelle, non formelle et informelle. En outre, l’élément implique des pratiques culturelles, un vocabulaire, des célébrations et des rituels spécifiques, tels que la coupe du cordon ombilical».

Encore une fois, on retrouve le Luxembourg parmi les participants à cette candidature, mais pas seulement. On y retrouve également la Colombie, Chypre, l'Allemagne, la République kirghize, le Nigeria, la Slovénie ainsi que le Togo.

Inscriptions dans un inventaire national

Comme prévu par la convention, la première étape de la sauvegarde d’un élément du patrimoine culturel immatériel est son inscription sur un inventaire national. Par arrêté ministériel, les trois éléments mentionnés ci-dessus ont été inscrits sur l’inventaire luxembourgeois en 2019 et en 2021 respectivement.

L’inventaire national, précisé par la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, est un outil évolutif appelé à être complété au fil des années par les communautés souhaitant sauvegarder un élément du patrimoine culturel immatériel.

Les États parties soumettent également des candidatures multinationales, comme c'est le cas ici, afin d'encourager la coopération internationale et de présenter un patrimoine culturel commun et inclusif de l'humanité. À ce jour, deux candidatures luxembourgeoises ont été admises sur la liste représentative: la procession dansante d’Echternach en 2010 et l’art musical des sonneurs de trompe (Haupeschbléiser) en 2020.

