Par Jennifer Depienne

"Lorsque je suis arrivé sur place après l'orage, j'ai eu une image de totale destruction devant moi. Tout était par terre. J'étais sous le choc", se souvient Kris Kayser.

Un dimanche de juillet 2014, une tempête dévaste le parc Steinfort Adventure: l'avenir du parc et de son personnel est incertain. Trois ans après, le site prépare sa réouverture le 23 août prochain.

"Nous avons bénéficié de l'aide financière de la commune pour nous donner le temps de trouver une solution. Aujourd'hui, nous sommes contents de pouvoir bientôt rouvrir", se réjouit le chargé de direction du Centre d'Initiative et de Gestion Local (CIGL) de Steinfort.

"Une reconstruction n'est jamais facile"



Depuis trois ans, le CIGL et la commune ont coopéré pour faire émerger un tout nouveau parc d'accrobranche à Steinfort.

C'était clair pour tout le monde: on devait et on voulait refaire le parc.

"Une reconstruction n'est jamais facile, car on ne peut pas reconstruire tout du jour au lendemain", rappelle Kris Kayser. Les procédures administratives comme les demandes d'accord, la préparation du projet, la mise en contact avec les différents constructeurs, tout d'abord.

Puis, les derniers mois, les travaux de construction et de finalisation et la formation du personnel (jusqu'à 200 heures) pour acquérir les compétences et connaissances requises en terme de sécurité du public.



Un "nouveau look" pour le parc

Aucun arbre n'a été utilisé pour la reconstruction, ce sont maintenant des mâts en bois qui supportent les pistes. Ceci permet d'avoir plus de liberté pour créer les parcours et proposer des pistes plus étendues. Le nouveau parc propose ainsi plus de diversité que l'ancien.

Le public pourra (sur réservation) profiter du parc et grimper sur les différents parcours. La difficulté des parcours sera représentée par couleur: du jaune pour les personnes voulant grimper en toute détente, au noir pour les personnes qui veulent au contraire, ressentir de l'adrénaline: par exemple, une chute dans le vite d'une hauteur d'onze mètres!



De nouveaux systèmes de sécurité pour le matériel (mousquetons impossibles à ouvrir en même temps sur le parcours) ont également été introduits. L'inauguration officielle devrait avoir lieu le 12 septembre.



"On a hâte d'entendre à nouveau la joie, les cris d'enfants"

Guy Carl, coordinateur technique à Steinfort Adventure, est pressé de faire découvrir tout ce qui a été réalisé sur le site en forêt aux visiteurs. Il se languit également de retrouver "les familles, la joie, les cris d'enfants" au beau milieu de la nature:

"Nous avons hâte que la vie reprenne au Steinfort Adventure" - Réouverture le 23 août ! #Luxembourg #loisirs pic.twitter.com/ssnYlKb3QA — Wiessler Sophie (@WiesslerSophie) 11 août 2017

Pour réserver votre visite

Les visites ne se font que sur réservation. Le site Steinfort Adventure se trouve rue de Schwarzenhof à Steinfort. Tél. (+352) 27 39 53 00. E-mail: info@steinfort-adventure.lu Suivez aussi toute l'actu du parc sur son site Internet et sa page Facebook.