95,9% des demandes reçues par le ministère des Affaires étrangères et européennes et par la direction de l'immigration en 2022 émanent de personnes ayant fui le conflit ukrainien.

Luxembourg 2 min.

Demandes d'asile

3.731 Ukrainiens ont demandé une protection temporaire

Mélodie MOUZON 95,9% des demandes reçues par le ministère des Affaires étrangères et européennes et par la direction de l'immigration en 2022 émanent de personnes ayant fui le conflit ukrainien.

Depuis le début du conflit, plusieurs milliers d'Ukrainiens ont trouvé refuge au Luxembourg. Un contingent composé d'une majorité de femmes et d'enfants, et de quelques hommes aussi, qui ont accompagné leur famille en exil.

Du bortsch au knödel, trois mois au Luxembourg Svitlana Keane a accueilli 16 Ukrainiens chez elle à Contern début mars qui, désormais, vivent leur vie au Grand-Duché. On a retrouvé leur trace...

Peu de temps après le début de la guerre, il a été décidé de leur octroyer le statut de protection temporaire, qui leur permet de ne pas devoir passer par toutes les étapes de la procédure d'asile habituelle. Surtout, elle leur permet entre autres d'obtenir un permis de travail au Luxembourg. Ce régime s'applique à toutes les personnes qui vivaient en Ukraine au moment où le conflit a éclaté, y compris les non-Ukrainiens.

95,9% des demandes sont ukrainiennes

En 2022, 3.731 Ukrainiens ont déjà introduit une demande de protection temporaire. Cela représente 95,9% du total des demandes. 22 Algériens (0,6%) et 20 Nigérians ont réclamé de pouvoir bénéficier du même régime. Rien que pour le mois de mai, le ministère des Affaires étrangères et européennes et la direction de l'immigration ont été notifiés de 560 demandes de la part d'Ukrainiens pour bénéficier de la protection temporaire.

Au total, ces trois derniers mois, ce statut particulier a été accordé à 1.148 personnes.

Mais ce régime spécial ne doit pas faire oublier que des réfugiés en provenance d'autres pays en guerre continuent d'affluer au Luxembourg. Après une baisse assez nette lors de la crise sanitaire, les chiffres sont repartis à la hausse l'an dernier. Une tendance qui se marque encore plus cette année, avec le conflit en Ukraine. L'an dernier, à pareille époque, le pays recensait 392 demandes, contre 810 déjà depuis le début de cette année.

346 reconnaissances accordées

Le mois dernier, 206 personnes ont réclamé de bénéficier de la protection internationale au Luxembourg. La majorité des demandes provenaient de Syriens (82), d'Érythréens (31) et d'Afghans (21).

Depuis début 2022, 346 reconnaissances du statut de réfugié ont été accordées et 114 personnes se sont vu attribuer le statut conféré par la protection subsidiaire, qui ouvre l'accès à un séjour limité sur le territoire luxembourgeois. Au total donc, cela correspond à un taux de reconnaissance de 53,7%.

Le Grand-Duché a aussi accueilli des réfugiés en provenance d'autres pays européens sur son territoire, comme l'Allemagne, la Grèce ou encore la France. Le Luxembourg a aussi acté en mai un retour forcé et un retour volontaire.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.