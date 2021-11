Une tour de 19 étages, 1.400 nouveaux appartements, des services, des commerces et même un millier de plantations: le futur visage de la friche industrielle à l'entrée d'Esch-sur-Alzette se dessine. Pour Rout Lëns, les travaux d'aménagement pourraient commencer en 2022.

Luxembourg 3 3 min.

Urbanisme

3.700 habitants attendus aux Lentilles rouges

Une tour de 19 étages, 1.400 nouveaux appartements, des services, des commerces et même un millier de plantations: le futur visage de la friche industrielle à l'entrée d'Esch-sur-Alzette se dessine. Pour Rout Lëns, les travaux d'aménagement pourraient commencer en 2022.

(pj avec Raymond SCHMIT) Trois ans après la présentation du projet immobilier, la page de l'ancienne fonderie des Terres rouges se tourne lentement. A coups d'engins de démolition pour la partie actuellement visible, à coups de plans d'architectes par ailleurs. Ainsi, d'ici la fin de l'année, la pose des principales canalisation d'assainissement devrait être achevée, estime le promoteur IKO Real Estate. Donc début 2022, les immeubles et voies de circulation du quartier Rout Lëns (les Lentilles rouges) pourront prendre place dans le paysage.

La future skyline des «Rout Lëns» se dévoile Situés en bordure de la frontière française, les 10,5 hectares de l'ancienne friche industrielle doivent se transformer en nouveau quartier écologique. Les premiers des 3.000 habitants attendus à deux pas du centre-ville d'Esch-sur-Alzette, doivent emménager d'ici 2024-2025.

En mai dernier, le conseil communal eschois a donné son feu vert au plan d'aménagement spécial. Mais avant que les premiers résidents ne viennent poser leurs meubles, il faudra certainement attendre l'horizon 2026. Les Lentilles rouges prendront alors toute leur place au milieu du vaste puzzle mis en oeuvre pour densifier la population au sud du pays. Un territoire où, dans les vingt ans à venir, 20.000 nouveaux habitants sont attendus. Pour le nord, c'est autour de Diekirch qu'un autre bassin de vie se profile : la Nordstad.

A Esch, la friche industrielle propose maintenant une surface constructible de 163.200 mètres carrés. Sur ce total, 81% seront destinés à des logements et à des espaces à partager, 8% à des équipements publics, 6% à des commerces et services et 5% à des bureaux.

Attachés à la notion de bien-être dans le quartier, les urbanistes ont aussi pensé à de généreux espaces verts (il est même prévu de planter un millier d'arbres) ainsi que l'établissement d'un vaste étang au milieu du nouveau quartier.

D'abord une école

En parallèle, la Ville d'Esch s'apprête à lancer la construction d'un nouvel ensemble scolaire. De quoi accueillir de 380 à 460 enfants, estiment les élus autour du bourgmestre Georges Mischo (CSV). L'équipement sera la porte d'entrée pour la nouvelle génération d'habitants qui viendra prendre possession des 1.700 appartements envisagés. Ainsi, c'est bien de l'ordre de 3.700 hommes, femmes et enfants que le quartier devrait attirer à lui. Sachant que dans le projet Lentilles rouges, il est d'ores et déjà envisagé de créer une résidence seniors et des logements étudiants.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images.

Pour les promoteurs du site, des formes alternatives de logement ne sont pas à exclure. Tout comme des communautés résidentielles avec des équipements collectifs sont envisageables (à l'image de ce qui se met en place au Kirchberg sur le projet Kiem 2050). De plus, l'ouverture d'une vingtaine de magasins est espérée. Pas de grandes surfaces mais plutôt des boutiques traditionnelles. Jusqu'à 360 emplois pourraient ainsi être créés dans le nouveau quartier.

Créer «un trait d'union» entre Esch et la capitale Les détails du couloir multimodal qui reliera, à l'horizon 2030, les deux principales agglomérations du Luxembourg ont été dévoilés mercredi. Rejoindre l'Uni depuis la Cloche d'Or devrait alors prendre 26 minutes.

Pour IKO, le futur quartier d'Esch se doit aussi d'être aussi neutre que possible sur le plan climatique. Une bonne intention qui se traduira notamment par l'emploi de moins de béton que dans les schémas de construction habituels, et davantage de matériaux de construction écologiques tels que le bois. En outre, le chauffage doit être neutre en émissions CO2. Pour l'heure, l'étude d'un système géothermique reste à l'étude. Des forages ont été réalisés à 140m de profondeur. Les experts analysent les potentiels énergétiques.

Le site de l'ancienne fonderie ne sera pas complètement rasé. Cinq bâtiments doivent être préservés et restaurés, notamment les halles des soufflantes et des turbines, un entrepôt et le poste d'aiguillage. Photo: Raymond Schmit

A l'heure où les Rout Lëns précisent leur futur, une exposition photos sur les Terres rouges jette un œil sur le passé du site. Ainsi, les clichés de l'ancienne fonderie (mise à l'arrêt en 1977) sont visibles à la galerie Schlassgoart, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à Esch-sur-Alzette. Le regard est signé du photographe Philippe Roguet, et le résultat tient en d'impressionnants grands formats riches en émotions.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.