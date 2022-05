Cette année, les épreuves écrites, orales ou pratiques seront évaluées par 1.458 membres de 236 commissions d’examen.

Début des examens ce mardi

3.557 candidats inscrits pour les épreuves écrites

Ce mardi 17 mai sonnera le début des épreuves écrites des examens de fin d’études de l’enseignement secondaire. Après plusieurs années d'épreuves marquées par les règles sanitaires, cette année 2022 marque le retour des examens dans leur version la plus traditionnelle.



Coup d'envoi du bac pour plus de 520.000 élèves A partir de ce mercredi après-midi, les 523.199 élèves de Terminale des lycées généraux et technologiques se pencheront sur les épreuves de spécialité, nées de la réforme du baccalauréat.

Au total, 3.557 candidats, dont 2.009 jeunes femmes (56,5%) et 1.548 jeunes hommes (43,5%), se sont inscrits à la session d’été 2022. Concrètement, 1600 élèves (876 jeunes femmes et 724 jeunes hommes) se sont inscrits à l'examen de fin d’études secondaires classiques tandis que 1.936 élèves (1.122 jeunes femmes et 814 jeunes hommes) participeront quant à eux à l'examen de fin d’études secondaires générales. A noter également que 21 élèves des cours du soir (11 jeunes femmes et 10 jeunes hommes) se présenteront également aux examens de fin d’études.

Les encouragements du ministre

Cette année, les épreuves écrites, orales ou pratiques seront évaluées par 1.458 membres de 236 commissions d’examen. Les épreuves écrites se termineront le 3 juin prochain. Les épreuves orales auront quant à elles lieu entre le 9 et le 16 juin. «Les résultats sont communiqués individuellement aux élèves à partir du 24 juin, à l’issue des commissions d’examen dont les dates varient pour chaque lycée et pour chaque session», précise le ministère de l'Education.

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch (DP), souhaite beaucoup de succès à tous les candidats pour ces examens qui concluront leurs études au lycée et qui leur ouvriront la voie aux études supérieures ou à la vie active.

