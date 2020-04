A compter de la semaine prochaine, les 112 communes du Luxembourg disposeront toutes d'un kit à allouer à leurs employés et chacun de leurs habitants. A charge pour le CGDIS de ravitailler l'ensemble du territoire.

3,5 millions de masques à distribuer dans tout le pays

C'est parti. Après les initiatives individuelles de certaines collectivités, l'Etat luxembourgeois a choisi de prendre la main pour distribuer des masques à l'ensemble de la population. Plus de 626.000 habitants qui seront tous destinataires d'un kit comprenant masques chirurgicaux et un flyer explicatif. Le ministère de l'Intérieur et le Syndicat des communes Syvicol en ont validé le principe, mercredi. Juste quelques minutes avant que le Premier ministre Xavier Bettel n'annonce la levée partielle du confinement et une batterie de mesures accompagnant cette étape.

Pourquoi l'initiative n'a-t-elle pas été prise plus tôt? Réponse claire de Nathalie Schmit, conseillère de gouvernement adjointe au ministère de l'Intérieur: «Le gouvernement, en fonction de l'état du stock national de protections individuelles à disposition, a toujours dit que la priorité revenait aux personnels du secteur de la santé. Depuis le début de l'épidémie de covid-19, le challenge a été tenu. Et maintenant que nous avons les pièces à disposition, nous pouvons envisager cette large répartition.»

La ministre de la Santé, Paulette Lenert l'a fait savoir : aujourd'hui, le Grand-Duché peut s'appuyer sur un stock de 7 millions de masques. La moitié donc va maintenant être mise à disposition des 102 communes. «Le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) va jouer un grand rôle dans cette opération», annonce d'ores et déjà le ministère de l'Intérieur. Ainsi, les équipes du CGDIS devront-elles non seulement acheminer les colis du lieu (tenu secret) où sont emmagasinés tous ces masques, mais préalablement constituer le contenu de chaque kit.



En effet, petite ou grande commune, chacune sera destinataire de la même proportion de masques, non seulement pour ses habitants mais également ses personnels. «Disons que le calcul a été fait à raison de cinq masques par individu», note Nathalie Schmit. Sachant que chaque habitant disposera également d'un flyer explicatif individuel «rappelant comment bien porter un masque, mais aussi les limites de protection qu'offre ce type d'accessoire». Histoire de rappeler, par exemple, qu'un masque chirurgical ne se met pas sur les voies respiratoires à longueur de journée.

Tous couverts lundi «A partir de lundi (NDLR: 20 avril), la protection buccale sera obligatoire que ça soit un foulard, une écharpe ou un masque», a déclaré Xavier Bettel mercredi . En pratique, le port du masque sera requis lorsqu'il y a un contact social et que les deux mètres de distance ne peuvent être respectés, dans un commerce par exemple. Sachant que cette mesure est indépendante de la livraison ou non de masques à chaque habitant, il appartient à chacun de s'équiper en fonction. Sinon, gare à l'amende... et au covid-19 surtout.

Quand exactement débutera cette première distribution massive? La réponse appartient à chaque bourgmestre. Une fois reçu son contingent, à lui ou elle de veiller à la juste et rapide répartition «en fonction des moyens disponibles». La seule exigence gouvernementale étant que l'opération puisse débuter ici ou là dès le début de la semaine prochaine.

Et n'en déplaise à ceux qui voudraient que tout aille plus vite, plus fort, mais «la période exige de la prudence», insiste Nathalie Schmit. Plus d'une autorité nationale ayant passé commande de masques a connu des mauvaises surprises.

Ainsi, l'Allemagne dernièrement a-t-elle réceptionné tout un envoi de masques qu'elle a dû détruire car non conformes aux exigences sanitaires. «Le cargo qui nous a livré ces pièces est arrivé mardi au Findel, rappelle le ministère. Il a fallu vérifier les quantités et la qualité du matériel avant de décider de sa mise en circulation. On ne perd vraiment pas de temps.»

Les équipes de la ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding (LSAP), ont toutefois bien conscience que cinq pièces ne suffiront pas à tenir jusqu'à l'extinction complète du virus au Luxembourg. «Mais une autre vague de distribution n'est pas à exclure», se murmure-t-il. Toujours dans le respect de la doctrine : les professionnels de la santé d'abord.



