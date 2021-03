Le virus circule aujourd'hui autant qu'au tout début de l'année 2021, et ce n'est pas une satisfaction. Le bilan de l'infection atteint désormais les 741 victimes en cette fin de mois de mars.

3.468 infections covid actives au Luxembourg

Alors que le dépistage en milieu scolaire vient de débuter en phase-test au sein de six écoles, le Grand-Duché voit la crise covid ne rien perdre en intensité, avec trois nouveaux décès enregistrés samedi et dimanche. L'infection progresse donc toujours avec virulence, même si les plus optimistes se réjouiront d'apprendre qu'à ce jour 56.864 cas infectieux sont estimés guéris selon la direction de la Santé.

Sur les 488 derniers tests de dépistage effectués dimanche, 26 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 5%, mais non significatif (la plupart des testés se présentant suite à des signes d'infection).



Au total, depuis le début de la pandémie, 61.073 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 129 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 22 patients se trouvent en soins intensifs. Sans oublier les 31 malades pris en charge pour d'autres pathologies, mais signalés covid+.

En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a administré 86.556 doses vaccinales désormais. 20.705 personnes ont déjà bénéficié des deux doses préconisées.









