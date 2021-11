Le ministre de l'Education vient de confirmer le nombre d'infections dans le fondamental et le secondaire. Des niveaux diversement touchés et cela, notamment, grâce à la vaccination.

Luxembourg 2 min.

Covid-19 au Luxembourg

3.438 cas positifs en milieu scolaire depuis la rentrée

Les cours ont repris depuis deux mois et demi, et depuis le ministre de l'Education avait fait vœu de ne plus publier, semaine après semaine, le rythme de détection de nouveaux cas covid+ dans l'enseignement. Seul le rapport hebdomadaire de la Santé relevait, de temps à autre, les situations les plus significatives. Mais une question parlementaire des députés Claude Wiseler et Martine Hansen (CSV) a contraint Claude Meisch (DP) à rompre le silence. Et le constat est clair, le virus circule bien et de plus en plus fort dans l'enseignement.

L'épidémie s'offre une cure de jouvence En une semaine, le taux d'incidence parmi les 0-14 ans a bondi de 61% au Grand-Duché. De quoi impacter la vie scolaire, mais au-delà la circulation du virus dans toutes les strates de la population.

Ainsi, en dix semaines, «2.234 cas dans le fondamental et 1.204 cas dans le secondaire» ont pu être repérés. Soit donc 3.438 élèves et enseignants porteurs du virus et dont le nombre, reconnaît le ministre, a eu tendance à augmenter ces dernières semaines «tout comme en population générale».

Au-delà du volume, Claude Meisch tente d'analyser la situation. Il note ainsi que le taux d'incidence de l'infection reste bien supérieur dans les petites classes que dans les lycées. Et là, pas de doute à ses yeux, c'est bien le cordon sanitaire engendré par la vaccination anti-covid accessible dès 12 ans qui joue son rôle de barrière. Après la campagne d'injections menée directement dans les établissements du secondaire, le ministre indique qu'aujourd'hui «autour de 70% des élèves sont vaccinés au lycée, ce qui y ralentit particulièrement la transmission».

Ouf! Les hospitalisations d'enfants et d'adolescents dues au covid-19 sont «extrêmement rares», rappelle le ministre de la Santé, calmant toute inquiétude disproportionnée. Et, depuis le début de la pandémie, «il n'y a pas d'enfants ou d'adolescents dans ce pays morts du coronavirus».



En filigrane, on imagine que Claude Meisch ne peut donc être que satisfait d'un possible élargissement de la vaccination anti-covid aux moins de 12 ans. Le Luxembourg ne devrait plus tarder à se prononcer sur cette possibilité, maintenant que l'agence européenne des médicaments a autorisé les injections Pfizer chez les petits dès 5 ans.

La Santé envisagerait d'ailleurs la commande de près de 18.000 doses à cet effet; flacons qui pourraient arriver au Grand-Duché juste pendant les vacances de Noël.

Et maintenant place aux «Pop-up» de la vaccination... Après les centres de vaccination anti-covid, les équipes mobiles ou le Impf-bus, place aux sites de vaccination éphémères. En galerie commerciale ou en zone piétonne, ça va piquer partout.

Dans les prochaines semaines, les ministères de l'Education et de la Santé devraient décider du meilleur moyen de rapprocher les plus petits du vaccin. Le mode adopté ensuite par le Conseil de gouvernement, sur base du consentement des familles, pourrait être basé sur l'intervention d'équipes mobiles directement dans les établissements scolaires.

D'ici là, Claude Meisch et son administration comptent toujours sur le rôle des autotests pour tenter de prévenir en amont tout risque de cluster dans les classes. En semaine 45, 40% des nouveaux cas covid+ ont été repérés par ce biais.





