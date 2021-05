Lundi 17 mai, les épreuves écrites des examens de fin d'études secondaires débuteront. Encore quelques jours de révision avant de se retrouver devant les sujets d'épreuves. Le tout dans le respect de nouvelles règles sanitaires.

3.380 élèves du secondaire attendus pour leurs examens

Encore une drôle d'année scolaire, encore un climat étrange pour les tests de fin d'année. Mais pour 1.976 jeunes filles et 1.404 garçons, le grand jour approche. Lundi 17 mai sonnera le début des épreuves écrites des examens de fin d’études de l’enseignement secondaire. Même jour, même heure pour la filière classique et/ou générale et pour tous surtout des règles sanitaires à bien avoir en tête en plus du programme de cours...

Car celui que tous souhaitaient voir inscrit dans la colonne des absents est encore bien là : le covid. Virus dont l'ombre va peser sur l'organisation de cette session d'été. Aussi, le ministère de l'Education a dû élaborer mille et un scénarios pour que ces examens se déroulent le mieux (ou le moins mal) possible. Pour les élèves infectés, ceux en quarantaine ou celles et ceux qui n'ont pas été contaminés : les services de Claude Meisch (DP) ont défini différents protocoles.

C'est ainsi, par exemple, que l'ensemble des élèves de Terminale ont reçu une invitation pour un énième dépistage, via le Large scale testing. Comme les autotests sont désormais disponibles dans l'ensemble de la communauté scolaire, il convient de s'assurer par cette option supplémentaire que cet ultime temps fort de l'année ne se traduise pas en cluster généralisé.

D'ailleurs, toujours à titre préventif à l'approche du 17 mai, les lycéens ont obtenu gain de cause. Le ministère a accepté qu'ils assurent leurs trois derniers jours de classe à distance. Le présentiel était trop risqué et ce choix a permis de limiter de facto toute chaîne de contamination naissante. Les voilà donc quelque peu rassurés à la veille des journées d'examens.

Cette année, les épreuves écrites, orales ou pratiques seront évaluées par 1.385 membres de 225 commissions d’examen.

