Pandémie au Luxembourg

3.004 nouvelles infections au covid en une semaine

Mélodie MOUZON Les contaminations sont toujours plus nombreuses de semaine en semaine. Et les nouvelles admissions dans les hôpitaux ont quasiment doublé par rapport au dernier bilan hebdomadaire de la Santé.

La vague automnale de covid-19 se confirme. Depuis plusieurs semaines maintenant, une recrudescence des cas de covid est constatée au Luxembourg. Les experts se veulent cependant rassurants, à l'instar du directeur de la Santé Jean-Claude Schmit: malgré l'augmentation des nouvelles infections, cette vague devrait être plus «modeste» que les précédentes.

Durant la première semaine d'octobre, le nombre de personnes testées positives au coronavirus a franchi la barre des 3.000 cas (3.004), contre 2.324 diagnostics positifs la semaine précédente. Les réinfections sont en hausse durant cette même période. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives au covid-19 est de 45,2 ans.

Les tests PCR ont également été plus nombreux, passant de 8.796 à 10.274. Le taux de positivité des tests continue de grimper et atteint près de 30%, contre 26,42% la dernière semaine de septembre.

Quatre décès en sept jours

Bonne nouvelle cependant en ce qui concerne le taux de reproduction effectif du virus, qui diminue légèrement, pour se fixer à 1,10, contre 1,31 la semaine précédente. Quand il est supérieur à 1, ce dernier indique que le virus circule plus rapidement au sein de la population.

Le covid-19 continue malheureusement de faire des victimes. Quatre personnes sont décédées des suites d'une infection au coronavirus entre le 3 et le 9 octobre. 1.135 personnes au total ont perdu la vie après avoir contracté le virus depuis le début de la pandémie en mars 2020. L’âge moyen des personnes décédées est de 69 ans.

26 nouvelles hospitalisations

Si le rebond de l'épidémie ne se marquait pas encore sur la courbe des admissions à l'hôpital, il semble que ce soit désormais le cas. Pour la première semaine d'octobre, 26 nouveaux patients covid-19 positif confirmés ont été admis dans l’unité des soins normaux, contre 14 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés reste stable: un seul patient y est soigné à l'heure actuelle. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 60 ans.

Le taux d'incidence est quant à lui en augmentation dans tous les groupes d'âge sauf chez les 5-9 ans. La plus grande augmentation est enregistrée chez les 90+ ans (+115%) suivi par les 85-89 ans (+66%).

Le cercle familial est toujours la source de contamination la plus fréquente (20%), suivi par le travail (11%) et l'éducation (6%). La part des sources indéterminées continue d'augmenter (45%).

La vaccination se poursuit

Si l'épidémie de covid-19 reprend vigueur, la campagne de vaccination se poursuit. Entre le 3 et le 9 octobre, 2.117 doses ont été administrées, dont 1.904 étaient une 4e injection. Au total, en date du 10 octobre, 1.290.961 doses avaient été administrées et 474.681 personnes présentent un schéma vaccinal complet. Soit 79% de la population en âge d'être vaccinée (les 5 ans et plus).

Pour assurer une prise en charge efficace des personnes souhaitant recevoir une 4e dose, les autorités ont d'ailleurs décidé de rouvrir temporairement le centre de vaccination d'Esch-Belval. Il a rouvert ses portes ce jeudi et est ouvert du mardi au vendredi de 7 à 19 heures et le samedi de 7 à 13 heures.

«Outre le centre de vaccination, il est possible de se faire vacciner dans les cabinets médicaux ou les pharmacies participant à la campagne de vaccination, ainsi que dans le ''Impfbus''», rappelle la Santé dans son bilan hebdomadaire. Toutes les informations sur les possibilités de vaccination peuvent être consultées sur www.impfen.lu.

Bettel: «La pandémie n'est pas encore terminée» Les présidents des États-Unis et de la France ont récemment déclaré la fin de la pandémie dans leur pays.

La pandémie semble donc encore loin d'être terminée, contrairement à ce qu'avaient avancé il y a quelques semaines le patron de l'OMS et les présidents américain et français, résolument optimistes. Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) a rappelé cette semaine qu'il fallait rester vigilant face à l'évolution de celle-ci. «Au regard de la hausse actuelle du nombre de cas covid et la situation incertaine avant l'hiver, il ne serait pas opportun de déclarer la fin de la pandémie pour le moment», a-t-il ainsi indiqué en réponse à une question parlementaire du député ADR Jeff Engelen.

