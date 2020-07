Le service proposant des tests covid-19 aux Luxembourgeois devant se déplacer à l'étranger a été pris d'assaut. Trop pour que le ministère de la Santé puisse satisfaire tout le monde. Six jours après son lancement, déjà 3.000 demandes sont en suspens.

Luxembourg 2 min.

3.000 voyageurs attendent leurs tests

Patrick JACQUEMOT Le service proposant des tests covid-19 aux Luxembourgeois devant se déplacer à l'étranger a été pris d'assaut. Trop pour que le ministère de la Santé puisse satisfaire tout le monde. Six jours après son lancement, déjà 3.000 demandes sont en suspens.

Certains pays renforçant leurs exigences sanitaires ces derniers jours, de nombreux Luxembourgeois ont bien cru devoir annuler leurs vacances. Voire pour certains leurs déplacements professionnels. D'où la réaction des autorités, le 17 juillet, de mettre en place en toute urgence un service pouvant assurer aux partants qu'ils pourraient s'envoler ou prendre la route munis du certificat annonçant leur non-contamination au covid-19. Succès immédiat. Mais aussi déception... Ainsi, la ministre de la Santé reconnait qu'aujourd'hui 3.000 demandes sont en attente.

Heureux donc les 1.388 résidents qui ont déjà pu bénéficier d'un dépistage express. En six jours, le chiffre est déjà conséquent. Mais pour les autres, il faudra selon les cas, soit se priver de voyages (ou risquer de se voir refuser l'accès au pays désiré), soit patienter, soit tenter d'obtenir le fameux document auprès d'un laboratoire privé. «C'est clair que vu l'affluence, nous avons été obligés de mettre en place la règle du ''premier arrivé, premier servi''», a expliqué Paulette Lenert (LSAP). Et cela que la date de départ soit proche ou non...

Quarantaine obligatoire si vous allez en Suisse Ce mercredi à partir de minuit, les autorités helvétiques vont imposer un confinement aux résidents du Grand-Duché. Une décision qui s'explique par la hausse importante du nombre de nouvelles infections au covid-19 depuis le début du mois de juillet. Par contre, le transit reste autorisé.

Dans 819 cas, le service a aussi purement et simplement refusé de délivrer un pass pour un test. Motif: le dossier ne concernait pas un Etat réclamant un certificat de bonne santé aux voyageurs luxembourgeois, ou alors ne comportait pas les justificatifs demandés.

Car il convient de présenter aux autorités les motivations du voyage (factures de billets d'avion, réservation d’hôtel, attestation de déplacement professionnel par l’employeur, etc). La ministre de la Santé insistant bien sur ce point : «Il ne s'agit pas d'offrir aux gens un service préventif où ils bénéficient d'un test PCR qui les rassure». L'objectif étant d'assurer dans les meilleurs délais (!) l'obtention du sésame qui permet de franchir désormais certains postes de douanes.

Au passage, la situation aurait pu être bien pire, reconnaît la ministre de la Santé. En effet, la Chambre de Commerce a offert ses services pour traiter les demandes provenant d'employés dont le travail exigeait qu'ils se rendent à l'étranger. De quoi soulager les personnels débordés par les seuls messages de touristes en partance...

Ce mercredi, le Conseil de gouvernement aura à se prononcer sur l'éventuelle prolongation dans le temps du dispositif. Initialement, la formule devait stopper à la fin de ce mois. Mais la reprise des infections au Luxembourg et l'application stricte par certains Etats de mesures restrictives en termes de déplacement devraient logiquement se traduire par la poursuite de ce service accessible soit en ligne, soit par appel à la helpline (tel. 247-65533).





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.