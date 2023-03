Déclenchée mais reportée en juin 2022, une nouvelle tranche indiciaire tombera ce 1er avril. Conséquence directe: le salaire social minimum dépasse 2.500 euros bruts pour un emploi non qualifié, 3.000 euros pour un emploi qualifié.

A partir du 1er avril

3.000 euros minimum pour un emploi qualifié au Luxembourg

Pascal MITTELBERGER Déclenchée mais reportée en juin 2022, une nouvelle tranche indiciaire tombera ce 1er avril. Conséquence directe: le salaire social minimum dépasse 2.500 euros bruts pour un emploi non qualifié, 3.000 euros pour un emploi qualifié.

Après la tranche indiciaire du 1er février dernier, en voilà une nouvelle ce 1er avril ! Enfin, pas tout à fait «nouvelle» cependant puisqu'il s'agit du report de celle qui aurait dû tomber le 1er juillet 2022 mais qui avait été gelée, en vertu de l'accord alors conclu entre le gouvernement et les syndicats CGFP, LCGB et la fédération patronale UEL, et acté par le Pacte de solidarité.

Il y aura bien trois tranches indiciaires en 2023 Après l'index du 1er février, et celui du mois d'avril, une autre tranche indiciaire devrait être déclenchée au cours du quatrième trimestre 2023, selon les dernières prévisions du Statec.

Concrètement, le salaire minimum social pour un emploi non qualifié dépasse le seuil de 2.500 euros bruts, à 2.508,24 euros précisément. Pour un emploi qualifié, ce salaire minimum sera de 3.009,88 euros à partir de ce 1er avril. Le gain est, respectivement, de 61 et 73 euros.

D'autres augmentations concernent notamment le revenu d'inclusion sociale (Revis), qui s'établit à 1.758,50 euros pour une personne vivant seule et 2.637,88 pour un couple. Le montant du congé parental grimpe aussi: l'indemnisation s'échelonnera de 2.508,24 euros au minimum (salaire social) à 4.180,39 euros au maximum, soit une hausse d'une centaine d'euros tout de même.

Certaines pensions pourraient baisser, les allocations familiales ne bougent pas

A noter aussi que le paiement des pensions luxembourgeoises d’avril 2023 ne comportera plus le crédit d'impôt énergie (CIE) mais celles-ci seront augmentées de 2,5%. Néanmoins, le ministère de la Sécurité sociale prévient qu'avec cette évolution, certaines pensions pourraient baisser, car la hausse de 2,5% pourrait se révéler inférieure au CIE jusqu'alors alloué.

Toutefois, le ministère rappelle qu'un nouveau paquet de mesures a été signé début mars «afin d’aider les ménages avec des mesures spécifiques. Ainsi il a été décidé de prolonger certaines mesures de l’accord «Solidaritéitspak 2.0» et d’introduire un crédit d’impôt conjoncture (CIC) de manière rétroactive au 1er janvier 2023.»

Concernant les allocations familiales, qui avaient connu une hausse de 2,5%, soit 7 euros, au 1er février, elles ne sont pas concernées par cette tranche indiciaire du 1er avril. La prestation reste donc figée à 292,54 euros par mois pour un enfant.

Selon les dernières prévisions du Statec, une autre tranche indiciaire pourrait tomber en 2023, durant le quatrième et dernier trimestre de l'année. L'institut évoque aussi un index à la fin de l'année 2024.

