29 projets pour booster les effets de la 5G

Si la nouvelle technologie de téléphonie mobile devrait être effective en 2020, le Luxembourg cherche déjà quelques applications pourraient être déployées au service des habitants comme de l'économie. Un appel à projets vient de porter ses fruits.

La 5G permettra à chacun de bénéficier de débits de télécommunication mobile de plusieurs gigabits de données par seconde. Une facilité qui va faire naître de nouvelles possibilités technologiques. Lesquelles? Le ministère d’État, conduit par Xavier Bettel, va en avoir une idée plus précise. En effet, 29 réponses sont venus faire écho à l'appel à projets lancé en juin dernier.

Pour le ministère, ce nombre «considérable» montre que les acteurs agissant autour du secteur de la télécommunication «sont bien dynamiques» au Luxembourg. De fait, voilà le gouvernement disposant d'idées et de suggestions d'applications pouvant trouver leur développement au service de la population, des entreprises, de la mobilité. Les meilleurs projets seront sélectionnés pour bénéficier d’un cofinancement d’État.

En septembre 2018, le Luxembourg annonçait un plan de 30 millions d'euros a débloqué sur trois ans pour faire basculer le Luxembourg dans l'ère de la 5G. Sachant que l'arrivée de cette nouvelle technologie sera toutefois essentiellement portée par les opérateurs privés de téléphonie qui, eux, devraient débourser près de 170 millions pour le déploiement de l'infrastructure nécessaire.

Cet été, Xavier Bettel avait dû rassurer les parlementaires sur les éventuels impacts sanitaires du déploiement de cette cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile. En mai 2019, Tango et Telindus ont procédé aux premières connexions-tests 5G sur le pays. Le groupe Post ayant été retenu, lui, pour assurer la future couverture sur les zones frontières du pays.

Pour l'heure, aucune fréquence n'a encore été attribuée à l'échelle nationale. L' Institut luxembourgeois de régulation devant procéder à la mise aux enchères d'ici la fin de l'année. Sachant que les opérateurs disposeront alors de leur licences pour 15 ou 20 ans, avec reconduction tacite pour cinq années supplémentaires.

Pour quoi faire ?

Certes, la 5G va améliorer le confort d'utilsation de nos téléphones mobiles et des apllications liées, mais la technologie présente bien d'autres atouts. Et plus particulièrement pour tirer meilleur avantage des objets connectés. Plus de données, transmises plus rapidement et de façon stable, voilà qui sera utile aux futures voitures connectées, aux drones industriels ou pour certains services comme la télémédecine ou de nombreuses opérations dans l'industrie (maintenance, logistique...).