Luxembourg 2 min.

280 agents renforceront la police luxembourgeoise

Patrick JACQUEMOT Pour 2021, le budget de l'Etat a également prévu de recruter des gardiens de prison ou des militaires, en plus des indispensables administratifs. Les ministères ont encore trois jours pour signaler leurs besoins.

Le 15 novembre, il sera trop tard. Trop tard pour les différentes administrations de signaler leurs attentes en matière de recrutement pour 2021. Mais une chose est sûre : pour l'an prochain, l'Etat disposera des moyens pour engager 1.026 nouveaux agents. Mais déjà le ministre de la Fonction publique, Marc Hansen a prévenu les députés, mercredi : un quart des renforts serviront dans les rangs de la Police grand-ducale (280 agents).

De plus, le nouveau chef d'Etat-major de l'Armée se contenterai, lui, de 45 nouveaux soldats quand la Justice pourra compter sur la nomination de 122 gardiens de prison essentiellement pour l'ouverture du nouveau centre pénitentiaire d'Uerschterhaff. Reste donc un demi-millier de postes à répartir dans les différents services publics luxembourgeois. Nul doute que l'Education nationale ou la Santé apprécieront prioritairement quelques «bras» supplémentaires, mais chaque ministre aura son lot. Compris la nouvelle entité au service de leurs altesses royales, la Maison du Grand-Duc.

Déjà pour cette fin d'année et les mois à venir, le recrutement de 760 personnes est en cours. Des effectifs dont l'intégration dans l'administration a pris quelque retard, a reconnu Marc Hansen, du fait de la crise covid mais qui sont budgétisés pour 2020. Cependant, il faut toujours et toujours plus de fonctionnaires, au-delà des 29.320 actuellement en poste. Un effectif dont l’âge moyen est de 40,8 ans et où les femmes sont -légèrement- majoritaires (52,6%).

Et quitte à entrer dans les détails devant les parlementaires, le ministre Marc Hansen fait le point sur les rémunérations de ces fonctionnaires (au revenu souvent envié). Avec une masse budgétaire de l'ordre de 2,9 milliards d’euros «(cotisations patronales comprises)», l'Etat assure ainsi un traitement moyen de 8.500 euros à un fonctionnaire, un employé de l'État 6.500€ quand la fiche de paie d'un salarié tourne autour de 3.900 euros.

Alors que la ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding (LSAP), a présenté en début de semaine un sondage sur l'acceptation du télétravail dans l'administration communale, Marc Hansen ne cache pas que ce passage au home-office pour la fonction publique dans son ensemble est un des dossiers à solder rapidement. Reste toutefois à définir le cadre de cette pratique, pour créer un «système pérenne». Représentant du gouvernement et partenaires sociaux en débattent actuellement.

