Stationnement

275 emplacements en plus au parking Knuedler dès ce jeudi

Le parking du Knuedler s'agrandit à partir de ce jeudi. Des travaux doivent être réalisés dans l'ancienne partie du parking.

À partir de ce jeudi 22 décembre, les niveaux -2 et -5 seront ouverts au public au parking du Knuedler, soit 275 places en plus. La bourgmestre Lydie Polfer (DP) a salué «une bonne nouvelle» ce mercredi lors du citybreakfast, traditionnel rendez-vous avec la presse. Au total, 491 places de stationnement seront mises à disposition des clients, dont près de 290 emplacements réservés aux clients horaires. L'ancienne partie du parking doit encore être rénovée au cours des prochains mois. La réouverture complète du parking Knuedler est prévue au courant de l'année 2023, annonce la ville de Luxembourg. Après ces travaux, le parking du Knuedler comptera en tout 750 places de stationnement.

Autre nouveauté concernant le stationnement également à partir de ce jeudi: il sera désormais possible de se garer pendant deux heures, au lieu d'une heure, gratuitement aux parkings «Fort Neipperg» et «Fort Wedell» dans le quartier de la gare du dimanche au vendredi. Le samedi, les quatre premières heures de stationnement resteront gratuites. Avec cette mesure, la ville de Luxembourg entend favoriser le commerce et l'accessibilité du quartier de la gare, alors que des travaux de réaménagement doivent débuter dans la rue de Strasbourg en janvier 2023.

