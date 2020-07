270 km à vélo pour découvrir le pays autrement

Vëlosummer a maintenant ses six tracés. L'opération s'adresse aux personnes désireuses d'explorer le Grand-Duché à deux roues via des parcours -hors circulation routière- permettant de pédaler d'un joli coin à un bon restaurant.

Eddy RENAULD Vëlosummer a maintenant ses six tracés. L'opération s'adresse aux personnes désireuses d'explorer le Grand-Duché à deux roues via des parcours -hors circulation routière- permettant de pédaler d'un joli coin à un bon restaurant.

«Le Luxembourg est une destination incontournable du tourisme à vélo. Les six tronçons routiers qui seront réservés aux cyclistes pendant ce mois d'août 2020, sont aussi divers qu'impressionnants.» Lex Delles (DP) n'était pas peu fier de présenter, ce vendredi, la campagne «Vëlosummer 2020».

Le ministre du tourisme a d'ailleurs rappelé que la promotion du vélo dans son ensemble faisait partie de l'accord gouvernemental. Surtout, cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie de mise en avant du tourisme de proximité durant cet été. «Elle vise aussi bien les résidents que les touristes», se plait d'ailleurs à préciser Lex Delles.

Les sept chemins d'un été à bicyclette Des 16 premiers parcours balisés "VeloSummer 2020" annoncés par le ministre du Tourisme, ne reste aujourd'hui plus que sept tronçons. Le refus de certaines communes et d'usagers de la route étant venus freiner les ardeurs de Lex Delles. N'empêche, voilà des itinéraires parfaits pour découvrir le pays à la force des mollets.

Présenté début juillet, «Vëlosummer» devait englober 16 tronçons routiers temporairement réservés aux cyclistes en août. Après discussions avec les communes, seules six portions qui ont finalement été retenues. «Nous avions émis des propositions et après discussions avec les acteurs, il y a eu un peu moins de projets qui ont été validés mais cette action regroupe tout de même 18 communes.»

Concrètement, ces six tronçons de routes étatiques, qui ont vu le jour grâce à la collaboration du ministère de la Mobilité et des Travaux publics et de la Direction générale du tourisme, viendront compléter les quelque 1.000 km d'itinéraires cyclables nationaux et régionaux existants.

Afin d'inciter un maximum de personnes à découvrir le Grand-Duché à vélo, une carte détaillée a été élaborée en coopération avec ProVelo. Outre les circuits détaillés, ce plan met également en évidence les cafés, restaurants et hôtels du secteur ainsi que les points d'intérêt touristique. De nombreuses informations sont disponibles et téléchargeables sur www.velosummer.lu. Un site internet complémentaire à 100thingstodo.lu qui permet pour sa part de découvrir les endroits les plus surprenants et inspirants du pays.

Les 18 communes participantes Betzdorf, Clervaux, Contern, Hesperange, Kehlen, Kiischpelt, Kopstal, Leudelange, Mamer, Mersch, Mondercange, Mondorf-les-Bains, Sandweiler, Schuttrange, Troisvierges, Ville de Luxembourg, Weiler-la-Tour, Weiswampach.

Parallèlement à cette campagne, les cyclistes peuvent également compter sur le le service movewecarry.lu. Ce dernier leur permet de se faire livrer leurs bagages d'un hébergement à l'autre. Toujours au niveau de la mobilité, les CFL vont prévoir des wagons spéciaux pour le transport des bicyclettes. A noter aussi que les bons d'hébergement de 50 euros, distribués dans cadre de «Lëtzebuerg-Dat ass Vakanz» peuvent être utilisés dans ce contexte.

Ultime précision, sur les tronçons réservés à l'opération, «le code de la route reste prioritaire et devra être appliqué» a insisté Lex Delles car même si tout a été mis en place pour sécuriser un maximum les lieux, «les riverains et des véhicules agricoles pourront avoir accès aux voies».

Les six itinéraires retenus VëloViaNorden: distance: 36 km; départ: Wilwerdange / Troisvierges gare, arrivée: Wilwerwiltz gare; route interdite au trafic motorisé durant les week-ends du 1er et 2 août, et 15 et 16 août 2020. Mamer-Keispelt-Kopstal: (distance: 27 km; départ/arrivée: Lycée Mamer/gare de Mamer; route interdite au trafic motorisé durant les cinq week-ends du mois d'août 2020. Vallées de la Mamer et de l'Alzette: distance: 40 km; départ/arrivée: gare de Pfaffenthal/aire de stationnement de Glacis; route interdite au trafic motorisé durant les cinq week-ends du mois d'août 2020. Vallées de la Syre et de l'Alzette: distance: 55 km; départ/arrivée: gare de Pfaffenthal/aire de stationnement de Glacis; route interdite au trafic motorisé du 1er au 30 août 2020. Tour du Guttland et de la Moselle: distance: 85 km; départ/arrivée: Mondorf Christophorus; route interdite au trafic motorisé du 1er au 30 août 2020. VéloExpresswee Esch/Belval-Luxembourg: distance: 27 km, départ: gare de Belval, arrivée: gare de Pfaffenthal/aire de stationnement de Glacis; route interdite au trafic motorisé du 1er au 30 août 2020.

