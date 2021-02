Les derniers chiffres de l'infection annoncés affichent un net rebond, et du nombre et du taux de positivité. Une autre mauvaise nouvelle venant assombrir un peu plus le bilan du jour : 4 décès de plus à déplorer.

267 nouveaux cas covid en 24 heures

Vendredi, les députés luxembourgeois auront à se prononcer sur la prolongation des mesures sanitaires en vigueur. Un maintien des règles repoussé d'un mois, jusqu'au 14 mars désormais. Cet énième vote de la «loi covid» intervient alors même que le pays accélère sa campagne vaccinale. Après le Hall Victor-Hugo le 28 décembre, la Maison des matériaux à Esch-Belval lundi, le ministère de la Santé vient d'annoncer le démarrage de deux centres d'injection supplémentaires. Le premier à Ettelbrück, le second à Mondorf-les-Bains.

Des sites qui ouvriront avec, à disposition, les trois formules autorisées par l'Agence européenne des médicaments. Des vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca dont le gouvernement a revu les délais d'injection, entre la première piqûre et son rappel.

Sur les 12.078 tests effectués dimanche, 267 se sont donc révélés positifs, selon les données du ministère de la Santé. Soit un taux de positivité de 2,2%.



Depuis mars 2020, 53.329 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 73 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg (trois de moins que la veille). Parmi eux, 17 se trouvent en soins intensifs. Sans oublier les 26 malades, infectés, mais pris en charge dans le cadre d'autres pathologies.

Les cinémas et les piscines vont rouvrir partout au Québec, mais sous conditions. La province canadienne a toutefois décidé de prolonger d'au moins deux semaines son couvre-feu (entre 20h et 5h du matin). De leur côté, les autorités néo-zélandaises ont levé mercredi le confinement ordonné pour trois jours à Auckland. Elles sont convaincues que le foyer d'infection découvert dans la plus grande ville du pays est sous contrôle.

Par contre, la Suède envisage désormais de fermer salles de sport, restaurants et salons de coiffure. Le gouvernement a annoncé cette possibilité face à une troisième vague épidémique redoutée.

