Le projet d’extension du bâtiment scolaire avec la construction d'un foyer scolaire a été adopté par le conseil communal de la Ville de Luxembourg. Les élus ont aussi planché sur la reprise du fondamental.

26 millions d'euros pour le domaine du Kiem

(ER avec nas) - L'investissement est conséquent. Plus de 26 millions d'euros vont ainsi être débloqués par la Ville pour l'extension du bâtiment scolaire de la rue Anne Beffort, au domaine du Kiem du côté du Kirchberg. De quoi répondre aux besoins de plus en plus pressants des Services Enseignement et Foyers scolaires. Le projet définitif de la nouvelle construction, élaboré par le bureau d'architectes Perry Weber & Associés, va s'étendre sur 3 niveaux.

Dans l'optique de rationaliser les coûts de construction et de fonctionnement, il a été retenu de créer un volume unique reprenant les fonctions d'école et de foyer scolaire. Une cour de récréation sécurisée pour les enfants du cycle 1 avec des jeux d'extérieur adaptés à leur âge sera également aménagée, au rez-de-chaussée.

Un nouveau préau couvert permettra d'accueillir les élèves en cas de mauvais temps. Le logement de concierge existant sera condamné pour réaliser la connexion du bâtiment existant avec le nouveau volet à construire, dans lequel sera intégré un nouveau logement de concierge. L'autre partie de l'ancien logement de concierge sera transformée en bibliothèque.

Le projet Pour les besoins de l’école: 11 salles de classe, dont 4 pour le cycle 1 et 7 salles pour les cycles 2-4, 5 salles d'appoint, une salle de conférence, des zones de jeux et une cuisine éducative Pour les besoins du foyer scolaire: un nouveau foyer pour 250 enfants avec 6 salles de séjour, un atelier, des bureaux pour les responsables, des réfectoires, une cuisine de collation, une salle polyvalente et des zones de jeux Pour les besoins communs de l'école et du foyer scolaire: des locaux sanitaires pour 360 enfants, y compris pour le personnel et les personnes à mobilité réduite, douches et tables à langer, des locaux de nettoyage et de rangement, un nouveau logement de concierge à 3 chambres, une nouvelle loge de concierge et une cuisine de régénération.

Le projet relatif à la construction de deux résidences destinées au logement locatif abordable aux abords de la rue Antoine Hirsch au Limpertsberg a également été approuvé. Cette fois, les élus ont accepté d'y consacrer plus de 7 millions d'euros.

Parmi les autres points du jour figurait entre autres la reprise dans l'enseignement fondamental programmée ce lundi 25 mai. Le conseil communal a avalisé un plan de reprise, même si une petite centaine de personnels de l'encadrement scolaire devrait manquer à l'appel, selon la bourgmestre Lydie Polfer (DP).

«Nous espérons que le ministère de l'Education pourra nous fournir ce personnel», a souligné l'échevine chargée de l'Éducation, Colette Mart (DP). En ce qui concerne les repas, ils seront pris dans la classe. Pour garantir une distance de sécurité dans les déplacements scolaires, le nombre de bus mis à disposition a été doublé.

