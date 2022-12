Le ministère de l'Économie présente sa stratégie actualisée pour le développement du secteur spatial.

Hausse de 20%

256 millions d'euros prévus pour la stratégie spatiale

(ThK) Le Luxembourg continue de jouer la carte de l'espace pour diversifier son économie. Mardi, le ministre de l'Économie Franz Fayot a présenté la stratégie spatiale actualisée pour la période 2023-2027.

Dans ce cadre, le ministère prévoit un budget d'environ 256 millions d'euros, soit une augmentation de 21,6% par rapport au budget pour la période 2020-2024, dont 127 millions d'euros pour les programmes de l'ESA (Agence spatiale européenne), 110 millions pour le programme national LuxIMPULSE et 19 millions pour la recherche dans le pays, selon le ministre de l'Économie.

Triplement du marché

Le contenu de la stratégie existante ne change guère. L'objectif est toujours de créer des conditions qui devraient convaincre d'autres entreprises spatiales de l'attractivité du secteur. Lors de la conférence de presse de mardi, Mario Grotz, directeur général de l'industrie, de la technologie et de la recherche au ministère de l'Économie, a cité un rapport de la banque Morgan Stanley qui prévoit que le marché spatial triplera d'ici 2040, passant de 350 milliards de dollars aujourd'hui à plus d'un billion de dollars. «Nous voulons exploiter ce potentiel», dit-il.

Le ministre de l'Economie souligne que des succès ont été enregistrés. Aujourd'hui, le Luxembourg compte un peu plus de 70 acteurs publics et privés, contre seulement une vingtaine en 2016, et le secteur emploie au total un peu plus de 1.400 personnes au Luxembourg.

La durabilité comme élément central de la stratégie

Selon Franz Fayot, la question de la durabilité est au cœur de la nouvelle stratégie. Il ne s'agit pas seulement de la durabilité dans l'espace, c'est-à-dire d'éviter des débris spatiaux supplémentaires en orbite, mais aussi de promouvoir de manière ciblée des techniques qui peuvent par exemple être utilisées pour atténuer les conséquences du changement climatique. Par exemple, en analysant les données spatiales qui permettent de tirer des conclusions sur les inondations ou les sécheresses.

La prochaine grande étape dans la réalisation de ces plans sera le campus spatial prévu à Kockelscheuer, où l'agence spatiale luxembourgeoise et un incubateur de start-up spatiales ainsi que d'autres entreprises seront installés.

