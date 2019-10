Le méthane et le protoxyde d’azote provenant des stations d'épuration des eaux usées et des décharges contribuent au réchauffement climatique. Selon l'accord de coalition, ces sites devront être en capacité de produire de l'énergie renouvelable. Mais, à ce jour, les résultats sont encore confidentiels.

Luxembourg 2 min.

255 tonnes de méthane recyclées chaque année

Le méthane et le protoxyde d’azote provenant des stations d'épuration des eaux usées et des décharges contribuent au réchauffement climatique. Selon l'accord de coalition, ces sites devront être en capacité de produire de l'énergie renouvelable. Mais, à ce jour, les résultats sont encore confidentiels.

(DH avec Jacques Ganser) - Les stations d'épuration des eaux usées et les décharges produisent du gaz à effet de serre qui, à terme, et selon l'accord de coalition, devra être transformé en énergie renouvelable. Déjà, 255 tonnes de méthane sont collectées dans les décharges avant d'être réutilisées chaque année.

Le chiffre a été donné dans une réponse à une question parlementaire de Max Hahn (DP). La ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng) vient ainsi de fournir toute une série de données relatives à ce sujet. Pour le méthane collecté et réexploité, l'expérience concerne les sites de Muertendall et de Fridhaff. Dans le premier cas cité, le gaz collecté est utilisé pour produire de l'électricité, alors que dans le second il est brûlé à la torche en raison d'une qualité moindre.

Réduire de «50-55%» les émissions polluantes d'ici 2030 Pour son sixième discours sur l'état de la Nation, ce mardi, Xavier Bettel a largement mis l'accent sur les conséquences du réchauffement climatique et la nécessité pour le pays de mettre en place des objectifs «ambitieux». Une politique que le Premier ministre juge «compatible» avec le développement économique.

Selon Carole Dieschbourg, la centrale de cogénération de Muertendall, mise en service en 2009, a produit 78,15 MWh d'électricité l'an dernier. Energie redistribuée via le réseau public.

«Des effets négligeables»

Tout comme les décharges, les stations d'épuration des eaux usées produisent également des gaz, en particulier du méthane et des oxydes de base. En 2017, près de 114 tonnes de méthane et 14 tonnes d'oxyde nitreux (le fameux «gaz hilarant») ont été émises par ces sites de traitement.

Selon la ministre de l'Environnement, cela ne représente toutefois que 0,07% de la production nationale de gaz à effet de serre. Cela reste donc «négligeable» par rapport à ce qu'engendrent le transport routier et les activités agricoles.

Si les émissions de méthane ont une valeur aussi faible c'est parce que les stations d'épuration luxembourgeoises utilisent généralement des procédés dits «aérobies»: boues activées ou biofiltration. Pour faire simple, l'oxygène nécessaire à ces procédés n'est pas propice à la production de méthane. La situation est quelque peu différente avec le séchage des boues d'épuration.

Gagner en efficience

Au total, neuf stations d'épuration des eaux usées sont équipées d'un système de recirculation des gaz pour le séchage de ces boues. Ce système est principalement utilisé pour produire de l'électricité et de la chaleur pour l'usage propre de l'usine.

Le Luxembourg émet toujours plus de CO2 Le pays a produit 3,7% de dioxyde de carbone supplémentaires entre 2017 et 2018, selon les données d'Eurostat publiées mercredi. Il figure parmi les plus gros émetteurs dans ce domaine au niveau européen.

«L'efficience énergétique des stations d'épuration est depuis longtemps un but important lors de leur construction», indique la ministre de l'Environnement. Cette dernière reconnaît que l'épuration des eaux reste un processus énergivore. Elle compte sur «l'introduction d'une quatrième étape de traitement visant à réduire les émissions des micropolluants» pour gagner en efficience.

D'après une récente étude américaine, 14% des émissions de méthane humain dans le monde proviennent des décharges. Un danger silencieux mais insidieux puisque le méthane est 25 fois plus impactant pour le climat que le dioxyde de carbone.