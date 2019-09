Il est beaucoup question de protection de la nature et d'immobilier dans les dernières propositions citoyennes publiées sur le site de la Chambre.

Luxembourg 8 min.

25 nouvelles pétitions attendent vos signatures

Il est beaucoup question de protection de la nature et d'immobilier dans les dernières propositions citoyennes publiées sur le site de la Chambre.

(PJ) Alors que la jeunesse se mobilise à nouveau, ce vendredi, à l'appel de «Youth for Climate Luxembourg», il est aussi question de préservation de l'environnement dans plusieurs des 25 pétitions qui viennent d'être ouvertes à signature par la Chambre des députés. Arbres, mobilité douce, lutte contre le gaspi, à chacun ses options.

Ainsi, la pétition 1344 invite les citoyens à demander aux députés de voter une loi réservant 0,5% du territoire national (soit 12.93 km2) à la plantation de nouvelles forêts. Il s'agirait là d'une première action en faveur du changement climatique, estime le dépositaire du texte. La surface réservée pourrait ainsi accueillir près de 3 millions d'arbres. Et pas forcément uniquement des épicéas, essence ayant particulièrement souffert de la sécheresse en ce début 2019.

David Daniel, suggère lui, une autre idée. A défaut de pouvoir toujours aménager les anciennes routes et rues avec des pistes cyclables, il suggère de créer un texte instituant que chaque nouvel axe de circulation soit construit avec ce couloir spécifique.

Deux nouvelles cartes de pistes cyclables ont été publiées L'asbl Lëtzebuerger Vëlos‐Initiativ a dévoilé mercredi deux sets de cartes des réseaux cyclables national et régional luxembourgeois à l'échelle 1:50.000.

Et d'argumenter la pétition 1364 ainsi: «Si le vélo est, par nature, un moyen de déplacement écologique, il permet, également, d'entretenir une condition physique au quotidien ce qui permettra, dans quelques années, de réduire substantiellement, les maladies. Ce qui est tout bénéfice pour la sécurité sociale.»

«Moins de papier», réclame la pétition 1354. Ce serait bon pour la planète et les dépenses publiques puisque la revendication s'adresse à l'administration des contributions directes. Celle-ci aurait tendance à multiplier les envois de feuilles uniques aux administrés et entreprises. A l'heure du mail et où le gouvernement revendique une digitalisation accrue, cela semble cohérent.

La prime écologique étendue

Et pourquoi ne pas instaurer une prime écologique pour les voitures propres d'occasion à toute personne qui roule pendant une année complète. La pétition 1372 voit dans cette proposition une façon de promouvoir les voitures écologiques «dans tout le pays et pour toute la population».

L'État vous aide à passer à l'électromobilité Chaque nouveau propriétaire d'une voiture, d'un vélo ou d'un deux-roues électrique ou hybride peut désormais prétendre à toucher la nouvelle prime d'incitation. Le fichier de demande vient d'être mis en ligne. Bonne nouvelle pour le porte-monnaie et l'environnement.

Il est vrai que même si l'État distribue de plus en plus de subsides pour faciliter l'électro-mobilité, par exemple, l'achat d'un véhicule électrique ou hybride reste un effort que ne peuvent se permettre tous les ménages.

«Au feu! Les forêts d’Amazonie, Afrique et Asie brûlent». Tel est l'intitulé de la la pétition 1376 qui demande aux députés de contribuer à la diminution de la déforestation.

Comment? En limitant au maximum, par la loi, l’entrée au Luxembourg de produits qui comptent parmi leurs composants des sous-produits ayant contribué à la déforestation (huile de palme ou autres).



Plus de transparence

L'immobilier étant la première préoccupation des résidents, logique que nombre des pétitions ouvertes en cette rentrée portent sur la question. La numéro 1343, par exemple, réclame aux législateurs de se pencher sur une loi apportant «plus de clarté et transparence sur la gestion des logements sociaux».



Ainsi, estime Geneviève Mendy à l'origine de cette proposition, tout demandeur pourrait connaître le niveau de priorité de son dossier et s'assurer du bon suivi de sa demande de logement social.

Les prix de l'immobilier continuent de flamber La situation sur le marché du logement au Luxembourg ne cesse de fluctuer, d'années en années. En 2018, les prix de vente ont augmenté comme jamais auparavant et les loyers ont explosé.

Avec la flambée des prix de l'immobilier, nombre de familles dépensent la majorité de leur revenu dans le paiement de leur loyer ou crédit immobilier. Aussi, via la pétition 1365, Vincenzo Gritti suggère d'adopter un nouveau critère dans le calcul de l'index.



Ainsi, la hausse des revenus pourrait-elle tenir plus compte de l'évolution des tarifs de l'immobilier pour les résidents du Grand-Duché?

André Steffen ne trouve lui pas normal que ce soit au locataire d'un bien immobilier de payer les frais d'agence. Pour l'auteur de la pétition 1370, cette charge devrait être portée par le propriétaire, comme dans le cas d'une vente.



Les autres pétitions en ligne

• 1338 : Légaliser l'usage des dashcams dans les automobiles

• 1341 : Interdire les résidences "boîtes aux lettres" illégales pour les particuliers au Luxembourg tout en vivant à l'étranger.

• 1342: Décaler la date obligatoire d'inscription à l'école du 31 août au 31 décembre

• 1346: Gratuité des soins aussi pour les personnes sans emploi

• 1348: Payer les formations des personnels aériens souhaitant assurer la lutte anti-feu ou l'aide humanitaire

• 1349: Permission de sociétés de transport similaires à Uber d’opérer au GD de Luxembourg

• 1355: Pour l'adoption d'une loi contre l'entrave à l'IVG "délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse"

• 1357: Éclairage insuffisant de la partie arrière des machines agricoles

• 1358 : Permettre aux parents n’ayant pas la garde de leurs enfants mineurs ou majeurs d’être informés

• 1359 : Pour que les frais liés à une adoption d'un enfant soient déductibles en charges extraordinaires au niveau des impôts

• 1367 : Adapter l'allocation familiale rétroactivement à l'index

• 1368 : Remboursement vun den Seancen beim Psycholog duerch CNS

• 1379 : Assurer une sensibilisation à la nourriture responsable dans les Maisons Relais, crèches et cantines

• 1380 : Stopper le paiement des pensions alimentaires une fois par an

• 1381 : Proposition d'augmenter la sévérité du contrôle du comportement des conducteurs de véhicules à deux roues notamment les vélos et trottinettes

• 1383: Stop aux avions civils de survol des localités de Schrassig, Schuttrange et Munsbach