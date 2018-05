Vingt-cinq personnes ont été tuées dans des accidents de la circulation l'année dernière, 256 ont été grièvement blessées. Le Luxembourg est encore loin de la "Vision zéro", mais le nombre de morts sur les routes en 2017 atteint un niveau historiquement bas.

25 morts sur les routes luxembourgeoises l'année dernière

Vingt-cinq personnes ont été tuées dans des accidents de la circulation l'année dernière, 256 ont été grièvement blessées. Le Luxembourg est encore loin de la "Vision zéro", mais le nombre de morts sur les routes en 2017 atteint un niveau historiquement bas.

(m.r. trad. sw) - Comparé à 2016, le nombre de morts a diminué de 22% l'année dernière. Entre 2013 et 2017, il y a même une baisse de plus de 40%: c'est le bilan le plus bas jamais enregistré au Luxembourg.

Près de la moitié des usagers de la route lourdement blessés et décédés l'année dernière étaient des automobilistes (47%). Environ un quart (26%) d'entre eux étaient des motards. Mais 41 piétons ont également été impliqués dans des accidents graves ou mortels. Ils représentent ainsi 16% des usagers de la route concernés.

Quant aux tranches d'âge, il s'agit dans 46% des cas de conducteurs de 25 à 34 ans. Les 18-24 ans sont concernés dans 21% des cas tout comme les automobilistes de 35 à 44 ans.

Vitesse excessive, alcool et drogues

La vitesse est toujours considérée comme la principale cause d'accidents graves et mortels. Onze des cas mortels ont été causés par une vitesse excessive. Toutefois, la consommation de drogues et d'alcool est également considérée comme l'une des principales causes, comme les années précédentes.

Pour améliorer encore la situation sur les routes luxembourgeoises, le ministre des Infrastructures, François Bausch, va continuer à se concentrer sur les mesures préventives.

Une étude va ainsi être mise en place pour examiner l'installation d'autres dispositifs radar, comme les radars de feux de circulation par exemple. Les résultats seront être évalués d'ici la fin de l'année.

