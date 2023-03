25 jeunes Luxembourgeois vont se rapprocher des étoiles

Quatre étapes de sélection suivies d'un test médical pour peut-être faire partie des heureux élus, c'est ce qui attend les participants au concours national «Astronaut for a day», dont la première phase a été lancée ce 1er mars en présence de Raphaël Liégeois.

Spatial

Ils et elles vont devenir astronautes le temps d'une journée. C'est la promesse renfermée dans le nom de l'initiative «Astronaut for a day», lancée ce mercredi 1er mars par la Luxembourg Space Agency. À l'occasion de ses cinq ans, l'agence souhaite rapprocher les Luxembourgeois du secteur spatial, à commencer par les jeunes.

Ces derniers sont la cible même du concours Astronaut for a day, qui s'adresse aux adolescents âgés de 13 à 18 ans scolarisés dans un établissement d'enseignement secondaire du pays. Les étudiants remplissant ces deux critères ont jusqu'au 31 mars pour enregistrer une vidéo de 60 secondes sur la plateforme dédiée, faisant part de leur motivation.

«Mon conseil aux participants est avant tout d'être sincère. Dans cette vidéo, il faut essayer de transmettre les vraies raisons de votre intérêt pour le secteur spatial», a préconisé l'astronaute belgo-luxembourgeois Raphaël Liégeois lors de la présentation de l'initiative dont il est partenaire, ce mercredi 1er mars.

Après avoir envoyé le plus concluant de leurs trois essais d'enregistrement, les candidatures des aspirants astronautes d'un jour seront scrutées par un jury attentif. Ce dernier désignera jusqu'à 250 candidats éligibles pour l'étape suivante: le test de logique, qui se tiendra le 17 avril.

Si l'évolution des offres de formation portant sur le domaine de l'espace a été croissante ces dernières années, «la promotion des branches scientifiques reste un effort permanent», a souligné Claude Meisch (DP), ministre de l'Éducation. Une priorité qui passe notamment par des programmes ludiques, à l'image de cette initiative. «L'espace fascine les jeunes, et ce concours est une opportunité qui peut faire rêver de nombreux jeunes talents des lycées», ajoute le membre du gouvernement.

À l'issue de l'épreuve de logique, dont le résultat sera dévoilé le 26 avril, jusqu'à 125 candidats pourront poursuivre leur chemin vers l'étape suivante: les tests d'aptitude physique. Contrairement à l'épreuve de logique, qui se déroulera en seulement 20 à 30 minutes, le test sportif aura lieu sur toute une journée, le 11 ou le 16 mai. Au programme: test de la navette, parcours, triple saut, dead hang (le fait de se suspendre à une barre), et test de réaction.

Les adolescents, qui seront répartis en différents groupes en fonction de leur «niveau de développement» pour passer ces cinq épreuves, ne seront plus que soixante, maximum, pour participer à la quatrième étape. «Ces tests visent à montrer aux élèves combien une vie active est importante dans le cadre de l'exercice de certains métiers. Le sport transmet des valeurs qui sont également importantes pour les astronautes», a de son côté indiqué Georges Engel, ministre des Sports, dont le ministère organise la phase d'aptitude physique.

Les participants restants seront ensuite invités à un entretien individuel qui se déroulera par visioconférence. Pendant 10 à 30 minutes, les aspirants astronautes d'un jour devront tenter les membres du jury. Après cette phase d'interview, les 25 finalistes seront sélectionnés, tandis que dix étudiants seront placés sur une liste d'attente.

Les 25 heureux élus auront rendez-vous le 28 septembre 2023 pour un vol parabolique qui se déroulera peut-être en compagnie de Raphaël Liégeois. Sous réserve d'examens médicaux favorables, les jeunes astronautes vivront une expérience unique en apesanteur, au départ du Luxembourg.

Soulignant la chance actuelle de profiter d'un «contexte d'exploration spatiale très dynamique en Europe», l'astronaute belgo-luxembourgeois de l'ESA s'est réjouit de «toutes les initiatives enthousiasmantes pour le secteur au Luxembourg». En seulement cinq ans, la Luxembourg Space Agency est en effet devenue l'interlocuteur privilégié pour un secteur spatial en plein boom au Luxembourg.

«''Astronaut for a day'' est une initiative à laquelle j'aurais beaucoup aimé participer lorsque j'étais étudiant. C'est un programme alléchant qui comporte un véritable aspect ludique pour attirer les étudiants vers les sciences, que j'accompagnerai le mieux, notamment grâce à des vidéos lors des étapes clés», a promis Raphaël Liégeois.

Une fois de retour sur la terre ferme, la mission des astronautes d'un jour ne sera pas tout à fait terminée. Ceux-ci devront endosser le rôle d'ambassadeurs de l'espace au sein de leur communauté scolaire et distiller, au cours de leur parcours d'élève, leurs connaissances affinées du domaine spatial luxembourgeois, devenant ainsi les acteurs principaux de l'initiative.

Des portes ouvertes et un festival

Que les plus de 18 ans ne désespèrent pas: ils pourront, eux aussi, se rapprocher un peu plus des étoiles en 2023. Si aucun autre vol en apesanteur ouvert au grand public n'est au programme cette année, une série de portes ouvertes sera organisée dans plusieurs entreprises du domaine spatial. Grâce à des ateliers, des démonstrations et des visites guidées, l'exploration lunaire et la fabrication de satellites n'auront plus de secrets pour vous.

Toujours dans le cadre des cinq ans de la LSA, un «Summer Space festival» sera organisé les 5 et 6 mai au Luxembourg. Les étudiants le premier jour, et le grand public le second, pourront participer à des animations, des conférences et des workshops placés sous le signe de l'éthique dans l'espace. D'anciens astronautes de l'ESA seront notamment présents lors de cet événement 100% gratuit.