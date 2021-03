24 vaccinations suspectes connues des autorités

Le ministère de la Santé affirme avoir été informé d'une vingtaine de personnes ayant reçu les injections anti-covid alors qu'elles ne faisaient pas partie des résidents invités à se faire vacciner.

Près de 90.000 doses de sérum anti-covid ont été administrées au Grand-Duché. C'est beaucoup et peu à la fois en un trimestre. Et si les lenteurs de cette campagne vaccinale débutée le 28 décembre dernier font débat, chaque information sur des injections indûment reçues a suscité bien des indignations ces derniers temps. En témoigne encore le tumulte ayant entouré cinq cas ''douteux'' aux hôpitaux Robert-Schuman. Officiellement, il semble pourtant que le phénomène relève de l'anecdotique.

Ainsi, dans une réponse parlementaire, le ministère de la Santé assure n'avoir eu connaissance que de 23 «bénéficiaires» dans le secteur hospitalier et 1 cas dans le secteur des soins. Regrettable sans doute, mais rien de véritablement pénalisant dans la campagne d'immunisation menée. En tout cas, si ces chiffres traduisent bien la réalité.

Aux députés Sven Clement et Marc Goergen (Pirate), les services de Paulette Lenert (LSAP) ont aussi indiqué qu'il appartenait aux centres hospitaliers de réagir face à ces ''entorses'' au bon ordonnancement de la vaccination. Si les règles ont été fixées après avis de la Commission nationale d'éthique, l'Etat ne portera pas plainte de son côté. Par contre libre aux hôpitaux de tirer les conséquences de cette indiscipline.

Dans la «zone grise»

Sans doute y a-t-il eu bien plus que 24 cas de vaccinations anti-covid indues au Grand-Duché, mais toutes ne sont pas forcément répréhensibles au regard des textes qui fixaient les règles du jeu. «Il y a une zone grise, indique ainsi le député Pirate Sven Clement. Des écarts ont eu lieu mais parce que la réglementation n'était pas suffisamment claire.» Et de citer le cas de la fondation Sainte-Elisabeth. En toute logique, et dans le respect du protocole établi nationalement, les seniors et les personnels de santé des maisons de retraite gérées par cette structure ont été vaccinés. Mais il en a été aussi de même pour certains employés de la fondation affectés aux crèches et aux accueils pour enfants du groupe. Des salariés bénéficiant de cette protection vaccinale sous couvert du code NACE de leur employeur, en toute légalité donc.