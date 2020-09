Les services du ministère de la Santé ont annoncé ce mardi que vingt personnes de plus que la veille avaient été infectées par le covid-19.

24 personnes contaminées sur plus de 5.000 tests

Alors que depuis jeudi, le comptage quotidien des «chiffres covid» ne concerne que les infections et les tests relatifs aux personnes résidentes, les services du ministère de la Santé ont officialisé 24 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Un chiffre moindre par rapport à samedi (45) et dimanche (48) mais supérieur à celui de lundi (4). Mais il est vrai que le nombre de tests a été multiplié par 7.

Six mois après le premier cas recensé au Grand-Duché, et alors que la Task Force covid-19 s'attend à une hausse des infections au Luxembourg durant le mois de septembre, le pays a enregistré 8.137 cas, 6.701 sans tenir compte des non-résidents depuis le 27 août dernier.

Pour ce qui est du nombre de victimes, il est resté stable avec 124 décès en lien avec l'infection et ce pour le 16e jour consécutif.



En ce qui concerne les hospitalisations, le nombre de patients covid-19 actuellement admis dans un établissement est de 28 personnes dont deux patients en soins intensifs. Le taux de reproduction effectif du virus reste supérieur à 1, soit 1,05 ce mardi.



A l'étranger, des millions d'enfants ont repris le chemin de l'école, masque sur le visage et consignes de précaution au programme pour éviter que les établissements scolaires ne deviennent des foyers de propagation du virus. En Europe, les petits Français, Belges, Russes et Ukrainiens ont retrouvé les salles de classe mardi, après leurs camarades allemands, nord-irlandais ou écossais.

La rentrée scolaire a été en revanche repoussée d'une semaine au 14 septembre en Grèce, tous les citadins n'étant «pas encore rentrés de vacances». Dans les écoles françaises, le port du masque est obligatoire pour les enseignants et les élèves à partir de 11 ans. En Grèce il sera exigé dès la maternelle. En Espagne, où la rentrée s'échelonnera entre le 4 et le 15 septembre selon les régions, c'est dès six ans que les enfants devront porter le masque à l'école, et à tout moment.

En Belgique la Première ministre Sophie Wilmès a jugé «fondamental» que les enfants puissent reprendre une vie scolaire «aussi normale que possible», justifiant le maintien de la rentrée ce 1er septembre. En Russie, cette rentrée a été marquée par l'annonce le même jour du franchissement du palier du million de contaminations au plan national.

Sur le front économique, après l'Inde lundi, le Brésil a dévoilé mardi une chute historique de son PIB au deuxième trimestre, une dégringolade endurée par presque toutes les grandes économies mondiales à la suite de la pandémie de covid-19. Seule la Chine échappe à la récession. L'Allemagne, quant à elle, s'attend pour sa part à une récession moins mauvaise qu'attendue en 2020, a estimé mardi son ministre de l'Economie Peter Altmaier.

Contrairement au Grand-Duché, qui n'en voit pas le besoin pour le moment, le Portugal a lui lancé mardi son application de traçage du covid-19 permettant de prévenir les personnes ayant croisé récemment quelqu'un qui a été testé positif.

