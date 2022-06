Le tribunal a condamné Fernando T., qui avait menacé de mort le Premier ministre et la ministre de la Santé. Dans une autre affaire,Peter Freitag, qui s'opposait aux mesures sanitaires, a été acquitté.

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

24 mois de prison pour avoir menacé Bettel et Lenert

Les jugements dans deux affaires impliquant des opposants aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de covid-19 sont tombés jeudi matin en première instance.

Fernando T., qui avait avoué après son arrestation avoir envoyé une vague de lettres de menaces à deux reprises en 2020 à des membres du gouvernement, a été condamné à deux ans de prison avec sursis.

Il devra en outre payer une amende de 2.500 euros. La 18e chambre pénale a ainsi suivi dans son intégralité le réquisitoire du ministère public.

Une substance inconnue dans les enveloppes

Sur les cinq lettres envoyées par Fernando T. au ministère d'État, au ministère de la Santé et à la CNS, deux enveloppes contenaient en outre une substance inconnue, ce qui a entraîné une très importante procédure de prévention des risques et des mesures de sécurité renforcées.

Il avait menacé de manière très ciblée le Premier ministre Xavier Bettel, son compagnon et sa famille proche, ainsi que la ministre de la Santé Paulette Lenert et ses filles, en annonçant dans des fantasmes de violence détaillés qu'il allait les maltraiter, les torturer et les tuer.

Le prévenu avait aussi menacé de commettre des attentats contre des centres de vaccination et des installations de test à grande échelle.



Lors du procès, le chauffeur de bus de 37 ans a expliqué qu'il avait eu un moment de faiblesse. Il n'aurait tout simplement plus supporté les restrictions dues à la pandémie. Il a émis des regrets, expliquant qu'il ne voulait faire peur à personne. L'auteur des faits n'a donc pas eu grand-chose d'autre à dire lors du procès.



Acquittement pour Peter Freitag

Dans un deuxième procès contre un opposant aux mesures, il y a eu un acquittement, également en première instance. Les juges ont considéré que les faits reprochés à Peter Freitag, 47 ans, l'un des deux organisateurs des manifestations du samedi contre les mesures prises par le gouvernement contre la pandémie de covid, n'étaient pas établis. Les motifs écrits du jugement ne sont toutefois pas encore disponibles.

Le parquet avait notamment reproché à Peter Freitag d'avoir appelé à la sédition dans une vidéo sur Facebook. Cela correspond au délit d'incitation à la haine. Très concrètement, il aurait appelé à renverser le gouvernement et à perturber la sécurité publique.

Il était aussi accusé d'avoir insulté le Premier ministre et la police. Lors du procès, l'accusation avait requis une peine de six mois de prison avec possibilité de libération conditionnelle partielle.

