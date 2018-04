Depuis ce mercredi matin, 6 heures et jusqu'à jeudi matin, de multiples contrôles de vitesse seront effectués sur les routes luxembourgeoises, dans le cadre d'une opération européenne baptisée "Speed marathon".

24 heures de contrôles de vitesse: prenez garde sur les routes!

Les policiers luxembourgeois sont sur le pied de grue - comme dans 17 autres pays européens - pour cette journée spéciale. La vitesse reste en effet la principale cause des accidents mortels et "la corrélation entre la baisse de la vitesse sur les routes et la diminution du nombre de tués n'est plus à prouver", estime la police dans un communiqué.

Tous les commissariats du pays participent à cette action, qui s'achèvera jeudi matin à 6 heures.

La police diffusera d'ailleurs sur les réseaux sociaux les lieux où des contrôles seront effectués. Ce mercredi matin, la route de Dudelange à Kayl et celle située entre Bissen et Vichten - où un motard a perdu la vie lundi matin - ont d'ailleurs été soumises à ces contrôles.

#SpeedMarathon



Contrôle radar entre Bissen et Vichten – pas d’infractions constatées, bonne nouvelle pour la Police. pic.twitter.com/RK3Q5mt541 — Police Luxembourg (@PoliceLux) 18 avril 2018





